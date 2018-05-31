SGK'dan 'uyumlu borçlu'lar için taksit imkanı

31 Mayıs 2018

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine ilişkin esaslar belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, 1 Ocak'tan itibaren vadesi gelen SGK ve işsizlik sigortası primleri, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tecil ve taksitlendirilebilecek.

Borç tutarlarına göre tecil ve taksitlendirmede; sosyal güvenlik merkezlerince takip edilen ve 1.5 milyon TL'ye kadar olan SGK alacakları için sosyal güvenlik merkezlerinin müdürü, 1.5-3 milyon TL arası alacaklar için sosyal güvenlik il müdürü yetkili olacak.

Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki sosyal güvenlik il müdürleri 1.5-4 milyon TL arası alacakların tecil ve taksitlendirilmesinde yetkili olacak.

Büyükşehir belediyesi olan iller için 4 milyon TL'yi, diğer iller için ise 3 milyon TL'yi aşan tutarların tecil ve taksitlendirme talepleri İcra Daire Başkanlığına gönderilmekle beraber söz konusu borç tutarları; 3-4.5 milyon TL arasında icra daire başkanı, 4.5-6 milyon TL arasında Sigorta Primleri Genel Müdürü, 6-7.5 milyon TL arasında SGK Başkanı, bu tutarın üzerinde ise SGK Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Kaynak: Reuters