Sıcak artışı elektrik tüketiminde yeni rekorlara neden oluyor

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 961 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 655 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulama, elektrik tüketiminde zirvenin görülmesinde etkili oldu. Elektrik tüketiminde daha önceki en yüksek seviye, 18 Temmuz'da 1 milyon 187 bin 871 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye, dün 7 bin 170 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 557 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.