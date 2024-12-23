Şifreleme yöntemleri yetersiz kalacak! Araştırmacılar duyurdu: Kripto için 'kıyamet' senaryosu!

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, yatırımcıların göz ardı ettiği büyük bir tehditle karşı karşıya: kuantum hesaplama.

Bu ay, Google’ın geliştirdiği Willow isimli kuantum hesaplama çipiyle önemli bir atılım gerçekleştirdiğini açıklaması, bu teknolojinin potansiyel risklerini yeniden gündeme taşıdı. Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan çok daha hızlı işlem yapma kapasitesine sahip olup, bir gün bitcoin ve diğer kripto para birimlerini koruyan şifreleme sistemlerini kırma yeteneğine ulaşabilir.

Araştırmacılar, böyle bir saldırının dijital cüzdanlardan milyonlarca bitcoin’in çalınmasına olanak tanıyabileceğini ve bunun da fiyatlarda çöküşe yol açabileceğini belirtiyor. Bitcoin’in parçalanmış geliştirici topluluğu ise böyle bir saldırıya karşı koruma sağlayacak bir yükseltmeyi zamanında gerçekleştiremezse, kuantum hesaplama uzun vadeli bir tehdit olmaya devam edecek.

Hudson Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Arthur Herman, “Burada patlamayı bekleyen bir saatli bomba var. Eğer birisi kuantum bilgisayar korsanlığı yeteneğine ulaşır ve bunu kripto para birimlerini hedef almak için kullanırsa, sonuçlar yıkıcı olabilir” dedi.

Analistler, böyle bir saldırının yalnızca kripto piyasalarıyla sınırlı kalmayıp geleneksel finans piyasaları üzerinde de olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguluyor.

Her ne kadar bitcoin’i kırabilecek kadar güçlü bir kuantum cihazının geliştirilmesi on yıl veya daha uzun sürecek gibi görünse de, uzmanlar kripto ekosisteminin bu tehdide karşı hazırlık yapması gerektiğinin altını çiziyor. Google’ın geliştirdiği yeni çip, bu teknolojinin hızla ilerlediğini ve siber güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.