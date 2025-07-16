Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı Üretici Fiyatları Endeksi’ni (ÜFE) açıklamasıyla sigara, alkol ve akaryakıta otomatik uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı belli olmuştu.

Buna göre; sigara, alkol ve akaryakıta uygulanan ÖTV, 6 aylık ÜFE oranı olan yüzde 15,71 zamlandı.

Sigaradaki paket başına uygulanan maktu vergi tutarı 10,50 TL'den 12,1495 TL'ye, asgari maktu vergi tutarı 36,63 TL'den 42,378 TL'ye çıkarılmıştı.

Bu gelişmenin ardından sigara fiyatlarına peş peşe zam gelmeye başladı.

Son olarak JTI (Japan Tobacco International) çatısı altındaki sigaralar bir kez daha zamlandı.

JTI sigaralarına ÖTV artışı sonrası zam yapmış, gruba bağlı en ucuz sigara 80 lira, en pahalı sigara 96 lira olmuştu.

Erol Dündar duyurdu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubunun sigaralarına bir zam daha geldiğini duyurdu.

Grubun en ucuz ve en pahalı sigaralarının fiyatlarında bir değişme olmazken, bazı sigara markalarına 1-2 lira zam geldiği görüldü.

JTI grubunun zamları 17 Temmuz Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak.

Hangi sigara ne kadar?

Peki zamlar sonrası hangi sigara ne kadar oldu?

JTI grubunun sattığı en ucuz sigara 80 lira, en pahalı sigara 96 lira.

BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 80 lira, en pahalı sigara 96 lira.

Imperial Tobacco grubunun sattığı en ucuz sigara 79 lira, en pahalı sigara 91 lira.

Philip Morris grubunun sattığı en ucuz sigara 85 lira, en pahalı sigara 94 lira.