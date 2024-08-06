SİGARAYA ZAM AĞUSTOS 2024: Hangi sigara gruplarına zam geldi? En ucuz ve pahalı sigara kaç TL oldu?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının artmasıyla beraber temmuz ayı başında sigara zamları gündem oldu. Sigaraya zam ağustos ayının ilk günlerinde de devam ediyor. Sosyal medya platformu X'te zamlı sigara fiyatları listesi paylaşıldı. "Sigaraya zam mı geldi", "Sigaraya ne kadar zam geldi", "Hangi sigara gruplarına zam yapıldı" sorusu başta Google olmak üzere arama motorlarında sorgulanıyor.

Sigaraya zam mı geldi?

Sigara fiyatlarına 4-5 TL zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ve Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya gelen zammı duyurdu.

Hangi sigara gruplarına zam geldi?

Dündar, PM sigara grubu zammını "Hayırlı olsun PM sigara gurubuna zam geldi paket başı 5 TL" diye yazdı. Aybaş ise sigaraya 4 TL zam geldiğini söyledi.

En ucuz ve pahalı sigara ne kadar oldu?

PM sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL, en ucuzu ise 69 lira oldu. JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 78 TL, en ucuzu 64 lira oldu.