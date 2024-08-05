SİGARA FİYATLARI 6 AĞUSTOS:JTI sigara grubuna zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubundaki sigaralara zam geldiğini duyurdu.

Philip Morris sigara grubuna gelen zam sonrasında JTI sigara grubuna da 3 ile 4 TL zam geldi. Açıklanan yeni zamla birlikte, JTI grubundaki en ucuz sigara 68 TL'ye yükseldi. En pahalı sigara ise 78 lira oldu.