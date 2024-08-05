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SİGARA FİYATLARI 6 AĞUSTOS:JTI sigara grubuna zam geldi

Philip Morris sigara grubuna gelen zamdan sonra JTI sigara grubuna da zam geldi. Yeni fiyatlara göre JTI grubundaki en ucuz sigara 68 TL' iken en pahalı sigara ise 78 liraya yükseldi.

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubundaki sigaralara zam geldiğini duyurdu.

Philip Morris sigara grubuna gelen zam sonrasında JTI sigara grubuna da  3 ile 4 TL zam geldi. Açıklanan yeni zamla birlikte, JTI grubundaki en ucuz sigara 68 TL'ye yükseldi. En pahalı sigara ise 78 lira oldu.

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