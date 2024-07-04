SİGARAYA ZAM 4 TEMMUZ: Sigaraya yeni zam! Güncel sigara fiyatları kaç TL? İşte en ucuz sigara fiyatı

Sigara fiyatlarına ÖTV zammı gündemin ilk sıralarında. Sigaraya son dakika zam haberleri takip edilirken zamlı sigara fiyatları sosyal medyadan paylaşılmaya başladı. Güncellenen maktu ÖTV tutarları, her yıl 3 Ocak ve 3 Temmuz'da TÜİK verisinin ilanı saatinden kısa süre sonra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanıyor. 2024'ün 6 aylık (ocak-haziran) döneminde yurt içi üretici fiyat artışının yüzde 19,49 olarak gerçekleşti. Akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamulleri ÖTV tutarlarında yüzde 19,49 artış yapıldı. ÖTV tutarlarının artırılması sonrası sigaradan ilk zam haberi geldi.

Sigaraya zam mı geldi?

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından sigara fiyatlarına 9 TL zam geldiğini duyurdu. Aybaş, bazı sigara gruplarına 10 TL zam yapıldığını açıkladı. Aybaş, "Sigaraya 9 TL zam geçişi oldu memlekete hayırlı uğurlu olsun. Bazı çeşitlerine 10 TL geldi" diye yazdı.

Hangi sigaraya zam geldi? İşte güncel sigara fiyatları

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından JTI sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu. Dündar paylaşımında, "Ve sigara zammı başladı JTI gurubuna" ifadelerini kullandı. Temmuz ayındaki zamla birlikte grubun en pahalı sigarası 80 TL, en ucuz sigarası ise 71 TL oldu. Zamlı sigara fiyatları bugün itibarıyla geçerli oldu.