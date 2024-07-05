SİGARAYA ZAM, 5 TEMMUZ FİYATLARI: PM sigara grubu da zam yaptı! En ucuz ve pahalı sigara kaç TL?

Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artışıyla son dakika sigara zamları gündemin ilk sıralarında. Akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamulleri ÖTV tutarlarında yüzde 19,49 artış yapıldı. Sigaradan alınan ÖTV tutarı 1 lira artırılsa da sigara gruplarına büyük zamlar geliyor. Artan ÖTV tutarlarının ardından sigara markaları peş peşe zam açıklamaya başladı. JTI sigara grubuna gelen zammın ardından bugün de PM grubunda zam gerçekleşti.

Hangi sigara grubuna zam geldi?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından PM sigara grubuna zam geldiğini açıkladı. Dündar zamlı sigara fiyat listesini de paylaşarak "PM Marlboro gurubuna zam geldi" diye yazdı. Böylece sigara grubuna 3-4 TL zam gelmiş oldu. Sigara zammı 5 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları

JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 80 TL, en ucuz sigarası ise 71 TL oldu. Bu gruptaki sigaralara 8-9-10 lira zam gelmişti.

PM sigara grubunun en pahalı sigarası 73 TL, en ucuzu 66 TL oldu.

BAT, TT, Imperial Tobacco sigara gruplarına gelen zamlar henüz netleşmedi.