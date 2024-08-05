SON DAKİKA SİGARA ZAMMI: Sigaraya yeni zam! PM grubunda fiyatlar arttı (5 Ağustos sigara fiyatları)
Enflasyon verisi sonrası artan ÖTV fiyatlarının sigaraya zam olarak yansımasının ardından bir zam haberi daha geldi. Son dakika sigara zammı araştırılırken sosyal medyada yeni fiyat listesi paylaşıldı. PM sigara grubuna 4-5 TL zam yapıldı. Sigaraya gelen yeni zam Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından duyuruldu. Peki, 5 Ağustos sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları...
Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artışıyla sigaraya yapılan zamlara yenisi eklendi. Ağustos ayının ilk haftasında sigaradan zam haberi geldi. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada da yeni fiyat listesi paylaşıldı.
Sigaraya zam mı geldi? Ağustos 2024
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.
En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar?
Sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL; en ucuzu ise 69 lira oldu. Dündar, "Hayırlı olsun PM sigara gurubuna zam geldi. Paket başı 5 lira" diye yazdı.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da, PM sigara grubu zammının 4 TL olduğunu belirterek "Yılbaşında bir paket sigara 100 TL olur bu gidişle" diye yazdı.
Zamlı sigara fiyatları bugün (5 Ağsutos) itibarıyla geçerli olacak.