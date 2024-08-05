SON DAKİKA SİGARA ZAMMI: Sigaraya yeni zam! PM grubunda fiyatlar arttı (5 Ağustos sigara fiyatları)

Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artışıyla sigaraya yapılan zamlara yenisi eklendi. Ağustos ayının ilk haftasında sigaradan zam haberi geldi. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada da yeni fiyat listesi paylaşıldı.

Sigaraya zam mı geldi? Ağustos 2024

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.

En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar?

Sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL; en ucuzu ise 69 lira oldu. Dündar, "Hayırlı olsun PM sigara gurubuna zam geldi. Paket başı 5 lira" diye yazdı.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da, PM sigara grubu zammının 4 TL olduğunu belirterek "Yılbaşında bir paket sigara 100 TL olur bu gidişle" diye yazdı.

Zamlı sigara fiyatları bugün (5 Ağsutos) itibarıyla geçerli olacak.