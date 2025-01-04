Sigaraya zam… Sigara fiyatları ne kadar oldu? (4 Ocak 2025)
Yeni yılda sigara fiyatlarına ilk zam geldi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 7,56 oranında yükseltilirken tiryakileri üzecek artış fiyatlara yansımaya başladı. Ocak 2025 yılı itibariyle en pahalı sigaralar 100 liraya yaklaşırken, en ucuz sigaralar da 45-70 lira aralığına çıktı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, ÖTV'yi yüzde 7,56 oranında artırırken bu artış pek çok ürün grubunda fiyatları yukarı çekti.
ÖTV artışıyla sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 8312 kuruşa yükselecek. Firmalar ÖTV'ye ek olarak fiyatlara maliyet zammını da ekleyince bir paket sigaranın fiyatı 100 liraya yaklaşmış oluyor.
Sigara fiyatlarına 5 lira zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarında yaklaşık 4 ila 5 lira aralığında bir artış beklediklerini belirtirken, firmaların yeni fiyat listesini duyurması bekleniyor.
Ancak tekellerde zamlı fiyatlar belli olmaya başladı. İşte Ocak 2025 itibarıyla zamlı sigara fiyatları:
Tekel Grubu
Tekel 2000: 61 Tl
Vıceroy: 67 Tl
Philip Morris Grubu
Parlıament Night Blue Pack (Uzun): 81 Tl
Marlboro Red Long: 79 Tl
Murattı: 74 Tl
Chesterfıeld: 72 Tl
Jtı Fiyatları
Camel Slender: 68 Tl
Winston Slim Blue: 80 Tl
Bat Grubu
Dunhıll Double Blue: 89 Tl
Kent Swıtch Dark Blue: 71 Tl
T&T Grubu
Hd Slıms Blue – Dore – Red: 64 Tl
Vıolet Slıms: 71 Tl
Diğer Markalar
Esse Blue: 80 TL
Instark White: 45 TL