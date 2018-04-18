Şimşek, IMF-DB toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek

18 Nisan 2018

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Şimşek ve beraberindeki heyet, söz konusu toplantılarda Türkiye'yi temsil etmek üzere Washington'a gitti.

Şimşek, Bahar Toplantıları kapsamında 19-20 Nisan'da düzenlenecek G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantılarına iştirak edecek.

ABD temasları süresince uluslararası kuruluşların başkanları, bakanlar ve merkez bankası başkanları ile ikili görüşmeler yapacak olan Şimşek, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Şimşek, bir dizi yatırımcı toplantısına da katılacak.

Kaynak: AA