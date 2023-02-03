Şirketlerin yarısından çoğu emekli çalışanlarıyla devam edecek

Mavi yaka çalışanda bu oran yüzde 81’e çıkıyor. Şirketlerin ise yarısından fazlası EYT yasasından faydalanarak emekli olan çalışanları ile sözleşme yenileyerek yeniden çalışmayı düşünüyor.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, iş dünyasının gündeminde ön sıralarda yer alıyor. İnsan kaynakları uzmanları, bir yandan gündemi takip ediyor bir yandan da yeni durum için planlamaları yapıyorlar.

İş piyasasında mobilitenin artmasına neden olacağı beklenen yasayla birlikte sektörler arası kaymalar yaşanabilecek. 40’lı yaşlar, çalışanların tecrübesinin ve üretkenliğinin yüksek olduğu bir dönemi ifade ediyor. Bu nedenle kariyer değiştirmek ve farklı alanlarda potansiyellerini değerlendirmek isteyen kişiler için farklı bir fırsatı da beraberinde getirme potansiyeli çok yüksek.

Kariyer.net tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları mobilitenin artacağı fikrine katkıda bulunsa da emekliliğe hak kazanacak olan çalışanlar ve işverenlerin çoğunlukla birlikte çalışmaya devam etmeyi düşündüğünü gösteriyor. Yaklaşık 12 bin çalışan ve 589 şirket yöneticisinin katılımıyla Aralık 2022-Ocak 2023 tarihlerinde yapılan araştırma, EYT’lileri istihdam etme konusunda çalışanın ve pozisyonun niteliklerinin ön planda olduğunu gösteriyor.

Fatih Uysal: “EYT yasası istihdamda hareketliliğe yol açacak”

Yaklaşık 2,5 milyon kişinin emekliliğine fırsat verecek EYT yasasının istihdamda hareketliliğe yol açacağını söyleyen Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, yaptıkları araştırmayla bu hareketliliği işverenler ve çalışanlar açısından okumayı hedeflediklerini belirtiyor.

Uysal, “EYT kapsamında olanlar kıdemli ya da tecrübeli çalışanlar olduğu için, emekli olup çalışmayı bırakacak olanlar nedeniyle şirketler açık pozisyonları doldurmaya çalışacak. Araştırmamız EYT kapsamında olanların büyük çoğunluğunun emekli olduktan sonra da aktif iş yaşamına devam etmeyi düşündüğünü gösteriyor.

Bu süreçte çalışan mobilitesinin artacağını söylemek mümkün. Çünkü EYT sonrası boşalacak pozisyonların yerini doldurabilmek için şirketler ya yeni çalışanlara istihdam sağlayacak ya da mevcut çalışanlarını değerlendirme yoluna gidecekler” diyor.

Şirket büyüklüğüne göre farklılaşıyor

Üretim, otomotiv, tekstil, maden-metal sanayi, sağlık, hizmet gibi farklı sektörlerden 589 işe alım yöneticisinin katıldığı araştırmaya göre, işletmelerin yaklaşımı şirket büyüklüğüne göre farklılıklar gösteriyor. Çoğunlukla 10-50 çalışandan oluşan küçük işletmelerin yüzde 64’ü EYT yasası ile emekliliğe hak kazanacak olan çalışanlarıyla yeni bir iş sözleşmesi yaparak yeniden çalışmayı düşünüyor.

Bu oran 51-500 aralığında çalışana sahip orta ve büyük ölçekli şirketlerde yüzde 54 olarak öne çıkıyor. Daha büyük ölçekli şirketlerin ise yüzde 58’i EYT ile emekliliğe hak kazanacak olan çalışanlarını yeniden istihdam etme konusunda çalışanın niteliklerine ve konumuna göre karar vereceğini belirtiyor.

Şirketlerin yüzde 47’si, EYT'den faydalanarak emekli olan çalışanların ardından açık kalan pozisyonları dolduracaklarını belirtirken, yüzde 36’sı ise açık kalan pozisyon özelindeki ihtiyaca göre karar verileceğini söylüyor. Şirketlere, EYT ile emekli olmuş bir çalışanı istihdam etme konusundaki görüşleri de sorulan araştırmanın sonuçlarına göre şirketler bu durumda çalışanın ve pozisyonun niteliklerine bakılarak karar verileceğini ifade ediyor. Bu yaklaşım özellikle büyük işletmelerde yüzde 84 oranıyla dikkat çekiyor.

Çoğunluk EYT sonrası çalışmayı düşünüyor

Araştırma, EYT yasasından sonra emekliliğe hak kazanacak olan çalışanların çoğunun çalışmaya devam etmeyi düşündüğünü gösteriyor. 42-65 yaş arasında, 1999 öncesi işe giren yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 76’sı EYT’den faydalanacak. Bu grup arasında yüzde 46 ile 45-50 yaş aralığında yoğunluk gözleniyor.

EYT’den faydalanacak çalışanların yüzde 73’ü aktif iş hayatında yer alırken, bu katılımcıların yüzde 73’ü ise mevcut iş yerinde çalışmaya devam etmeyi düşündüğünü belirtiyor. Çalışanların mevcut pozisyonlarında ise satış danışmanı ve muhasebe uzmanı pozisyonları ilk sıralarda yer alıyor.

Mavi yakaya özel, Türkiye’de lokasyon bazlı iş ve çalışan arama özelliğine sahip uygulama olan İşin Olsun’un verilerine göre ise EYT'den faydalanacak mavi yakalı çalışanların yüzde 81’i emekliliğe hak kazandıktan sonra da çalışmayı düşünüyor. EYT'den faydalanacak olanların mevcut pozisyonlarında ise aşçı, büro elemanı, depo elemanı ve garson olarak öne çıkıyor.

Küçük işletmelerin;

%64 EYT ardından emekliliğe hak kazanacak çalışanları ile yeni bir sözleşme yapmak için çalışanın niteliklerine ve pozisyonuna göre karar vereceğini belirtiyor.

%32 farklı bir şirketten EYT ile emekli olmuş bir çalışanı istihdam etme konusunda çalışanın ve pozisyonun niteliklerine göre karar vereceğini belirtiyor.

%72 EYT ile emekliliğe hak kazanacak çalışanlarıyla yeni sözleşme yaparak devam etmeyi düşünüyor.

Orta ve büyük işletmelerin;

% 54 EYT ardından emekliliğe hak kazanacak çalışanları ile yeni bir sözleşme yapmak için çalışanın niteliklerine ve pozisyonuna göre karar vereceğini belirtiyor.

%43farklı bir şirketten EYT ile emekli olmuş bir çalışanı istihdam etme konusunda çalışanın ve pozisyonun niteliklerine göre karar vereceğini belirtiyor.

%76EYT ile emekliliğe hak kazanacak çalışanlarıyla yeni sözleşme yaparak devam etmeyi düşünüyor. Daha büyük ölçekli işletmelerin;

%40EYT ardından emekliliğe hak kazanacak çalışanları ile yeni bir sözleşme yapmak için çalışanın niteliklerine ve pozisyonuna göre karar vereceğini belirtiyor.

%58farklı bir şirketten EYT ile emekli olmuş bir çalışanı istihdam etme konusunda çalışanın ve pozisyonun niteliklerine göre karar vereceğini belirtiyor.