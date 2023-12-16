Şirketlerin yönettiği fonların büyüklüğü 3 trilyon TL’yi aştı

Birol BOZKURT

Sermaye piyasalarının önemli aktörleri Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin (TKYD) düzenlemiş olduğu “3. Portföy Yönetimi Zirvesi”nde bir araya geldi. Zirvenin açılışında söz alan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kurumsal yatırımcıların, sermayenin tabana yayılmasında önemli bir rol üstlendiklerine işaret ederek, “Sermaye piyasasının derinliğinin artması için yatırım fonlarının büyümesine oldukça önem veriyoruz. Bu açıdan 2023 yılı, önemli bir yıl oldu. Kasım ayı itibarıyla menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyi 2,1 trilyon lirayı aştı. Ayrıca toplam 64 adet portföy yönetim şirketi tarafından yönetilen toplam portföy büyüklüğü de 3 trilyon lirayı aştı. Yatırım fonlarına yatırım yaparak kurumsal portföy yönetiminin avantajlarından yararlanan yatırımcı sayımız 5 milyon civarında bulunuyor” dedi. Gönül, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “2014 yılından itibaren ülkemiz mevzuatına kazandırılan alternatif yatırım fonlarının, yapılan yasal değişiklikler sonrası bugün 150 milyar lira büyüklüğünü aşmış olması, sermaye piyasası adına sevindirici bir gelişmedir. Son dönemde belirli temalarla kurulan fonların büyüklüğünde de artış gözlemliyoruz.”

Gidecek daha çok yol var

Zirvenin açılışında konuşan TKYD Başkanı Yağız Oral, portföy yönetimi sektörünün yönettiği varlık büyüklüğünün Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) %13,1’ine gelmesinden memnuniyet duyduklarını; ancak gelişmiş ülke ekonomileri ile kıyasladığımızda gidecek daha çok yol olduğunu da gördüğünü söyledi. Avrupa Portföy Yönetimi Sektörü’nün 28,5 trilyon euro büyüklük ile Avrupa GSYH’nin yüzde 138’ine ulaştığını vurgulayan Oral, “TKYD olarak bu seviyelere yaklaşmayı hedefleyerek, daha gelişmiş ve derinleşmiş sermaye piyasaları ile birlikte ülkemizin finansal istikrarının artmasına ve ekonomimizin gelişmesine katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.