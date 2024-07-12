Şişli Belediyesi ile Perpa yönetiminden istihdamda işbirliği

Ekonomik potansiyelin güçlendirilmesi ve yıllık en az 10 bin kişinin istihdamının sağlanması hedefiyle kurulan Perpa İstihdam ve Kalkınma Merkezi, bugün kapılarını açtı. Şişli Belediyesi ile Perpa Ticaret Merkezi arasında hayata geçirilen projeye ilişkin protokol, Perpa Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene Şişli Belediye Başkanı Şahan, Perpa Ticaret Merkezi A Blok Başkanı Hasan Sezgin, B Blok Başkanı Atakan Yücel’in yanı sıra, Şişli Belediye Meclis Üyeleri ile Perpa yöneticileri ve esnafı katıldı.

Merkezin açılışında konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstihdam ve Kalkınma Merkezi’yle yılda 10 bin istihdamı hedeflediklerini söyledi. Şahan, “Buradaki 5 bin işletme ile Şişli'deki genç işsiz arkadaşlarımızı; Şişli'de çok değer katabilecek potansiyeldeki insan kaynağını buluşturmak bizim temel hedefimizdir” dedi.

'İlk ezilen yine işçi oluyor'

Programda konuşan Resul Emrah Şahan, çoklu krizlerle mücadele etmek zorunda oldukları bir dönemden geçtiklerini ve bu süreçte dayanışma içinde yerel yönetimler ile kentin tüm aktörlerine büyük görev düştüğünü vurguladı.

“Yoksullaşma politikasıyla karşı karşıyayız” diyen Şahan, “Yoksulun daha yoksullaştığı, zenginin daha zenginleştiği; yoksulun cebindekinin zenginin cebine aktarıldığı bir ekonomi politikasıyla mücadele etmeye çalışıyoruz. İlk ezilen yine işçi oluyor, ilk ezilen yine emekçi oluyor, ilk ezilen yine KOBİ’ler ve işletmeciler oluyor. Bizlerin gerçek hayatla, hayatın kendisiyle konuşan çözüm önerilerini sunma sorumluluğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'de yerelde iktidarsa bu yereldeki iktidarına ilişkin vereceği en büyük sınav budur” ifadelerini kullandı.

10 milyar dolarlık ekonomik hacim

Perpa’nın ekonomik potansiyelinden bahseden ve İstihdam ve Kalkınma Merkezi’nin kurulması sürecine ilişkin konuşan Şahan, şunları söyledi: “Yaptığımız şey bir potansiyeli, bir gerçeği İstanbul’a, Şişli’ye göstermek ve bunun taşıyıcılığını yapmak... 5 bin işletmenin, yaklaşık yıllık 10 milyar dolara yakın ekonomik hacminin olduğu PERPA’da hedeflediğimiz istihdam 10 bin mavi yakalı…"

Perpa'da 60 bin kişi çalışıyor

İmza protokolü töreninde İBB ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Doç. Dr. Oğuz Demir de “Ekonomik Beklenti, Algı ve Girişimcilik Potansiyeli Araştırması” konulu bir sunum yaptı. Sunumun ardından Perpa İstihdam ve Kalkınma Merkezi’nin hakkında bilgi veren Demir, 4 bin 700 işletmenin faaliyet gösterdiği 60 bine yakın çalışanın bulunduğu Perpa’da çok ciddi bir potansiyel olduğunu ve bunun verilerle de doğrulandığını ifade etti.

Demir, “Buradan bir yıl sonra veri üretebilecek, sonuç üretecek bir ortam bulunuyor. Biz istiyoruz ki Şişli’de, İstanbul’da yurttaşlarımızdan herhangi biri bir firmaya işe girip başlamış olsun. O firma da katma değer yaratmış olsun. Biz; belediye olarak bu şehrin en mutlu kurumlarının başında geleceğiz. Ekonomik potansiyeli efektif kullanılacak. İstihdam ihtiyaçlarına destek verilecek. Girişimcilik faaliyetlerini çeşitlendirecek ve iş birliği olanaklarını artıracak bir kalkınma merkezinin peşindeyiz” dedi.