Sizin için yarının DÜNYA’sı

Yarının DÜNYA’sını sizlere anlatmadan evvel Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesinin doğduğu tarihi hatırlatmakta yarar var. Tarihler 1980 yılını gösterdiğinde bugün kuruluşunun 44’üncü yılını kutladığımız DÜNYA Gazetesi’nin ilk sayısı basılıyordu.

Sadece bir gazete değil; aynı zamanda yol gösteren, öğreten, bilgi veren, hükümetler ile iş dünyası arasında köprü görevi gören, gönüllerin kahramanı bir DÜNYA, sadece gazetecilik ilklerini benimsemiş bir adamın önce beyninde, sonra kalbinde daha sonra da ellerinde yükseliyordu.

Tarafsızlığın sesi DÜNYA Gazetesi, nasıl ki ekonomi gazeteciliğinin önünü açarak, gerçek anlamda bir inovasyona imza attı bugün de alanına öncülük etmek adına kolları sıvadı. Yapay zekanın yeni ekonomiye hakim olmasının beklendiği bir dönemde, gerçek anlamda dijitalleşmiş bir gazete olma vizyonuyla tazelenen DÜNYA, “Sizler için yarının DÜNYA’sı” sloganıyla çalışmalarına başladı. Bugüne kadar iş dünyasının gücünü arkasında hisseden DÜNYA ailesi olarak, 44’üncü yılımızda iş dünyasının değerli temsilcilerinin duygularını da derledik:

DÜNYA Gazetesi’ni okuyunuz ve okutunuz

ERSİN ÖZİNCE (Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu eski Başkanı): 40 yılı aşan meslek hayatımda her gün okuduğum, üstelik keserek, biriktirerek okuduğum tek yayındır DÜNYA Gazetesi. DÜNYA sadece siz gazeteciler için bir okul değil, iş ve ekonomi haberleriyle de iş dünyası açısından ufuk açıcı, finansal bilincin oluşmasında öncü bir yayındır. Tüm Anadolu toplantılarımızda gittiğimiz her şehirde DÜNYA Gazetesi’ni okuyunuz ve okutunuz diye tavsiye etmişimdir. Başta kurucularına, sonra emekçilerine, çizgisini hiç bozmadan büyük fedakârlıklarla DÜNYA’yı bugünlere getiren tüm DÜNYAlılara bir okuyucunuz olarak teşekkür ederim.

Ekonomi gazeteciliğini geliştiren kurum oldu

MUSTAFA GÜLTEPE (TİM Başkanı): Rahmetli Nezih Demirkent’in kurduğu DÜNYA, Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin gelişmesinde önemli bir misyon üstlendi. Ekonomi medyamızın saygın isimlerinin büyük bölümünü yetiştiren DÜNYA, yıllardır iş alemi, ekonomi yönetimleri ve okur arasında köprü olma görevini başarıyla sürdürüyor. Tarafsızlıktan ve ilkeli yayıncılıktan ödün vermeden ekonominin tüm aktörlerini okur ile buluşturan DÜNYA’nın 44’üncü yaşını kutluyorum. İkinci kuşakla da aynı anlayışla yola devam eden DÜNYA Gazetesi’ne ve tüm çalışanlarına nice başarılı yıllar diliyorum.

Referans noktası bir yayın oldu

NAİL OLPAK (DEİK Başkanı): Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi DÜNYA, yayın hayatına başladığı günden itibaren gösterdiği ilkeli habercilik anlayışı ve tarafsızlığıyla tüm kamuoyunun takdirini kazanan referans noktası bir yayın oldu. Yerel ve küresel ölçekte ekonomiye dair tüm gelişmeleri en doğru şekilde aktaran DÜNYA Gazetesi, özgün haberleriyle iş dünyamıza da her zaman destek olarak önemli katkılarda bulundu. Ekonomi basınımızın bu güzide markasının bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, DEİK ailesi adına DÜNYA Gazetesi’nin 44’üncü yaşını kutluyorum.

Ülkemizin en köklü ve saygın gazetelerinden

Tayfun Küçükoğlu (Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı): DÜNYA Gazetesi, yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren, özverili çalışmalarıyla okuyucusuna daima doğru haber verme gayreti içinde yayın hayatını sürdüren, ülkemizin en köklü ve saygın gazetelerinden biridir. Ekonomi gazeteciliğinin okulu mahiyetinde olan gazetenizin 44’üncü kuruluş yıldönümünüzde sizi, yazı ailenizi ve saygı değer çalışanlarınızı tebrik ederken, başarılarınızın devamı temenni ederim.

Türkiye’nin en bilinen ekonomi gazetesi her daim desteklenmeli

ADNAN DALGAKIRAN (MAKFED Başkanı): Türkiye’nin en bilinen ekonomi gazetesi olan DÜNYA Gazetesi, Türkiye ekonomisinin yaşadığı tüm halleri anlatması bakımından iş dünyası açısından vazgeçilmezlik özelliğini koruyor. Dolayısıyla iş dünyasının ciddi bir şekilde faydalandığı ve yaşamasını temenni ettiği bu gazeteye tüm iş dünyası olarak gereken desteği her zaman vermemiz gerektiğine inanıyorum.

Pek çok sektör kendini DÜNYA’da ifade ediyor

ÇETİN TECDELİOĞLU (İDDMİB Başkanı): Perakendeden finansa, reel sektörden ihracata kadar pek çok sektörün 44 yıldır kendini ifade ettiği DÜNYA Gazetesi’nin yıldönümünü tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.

Ekonomi yönetimleri ve okur arasında köprü

KAZIM TAYCI (İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı): Ekonomi basınının değerli markası DÜNYA Gazetesi, 44 yıldır iş dünyası, ekonomi yönetimleri ve okur arasında köprü olma görevini başarıyla sürdürüyor. Sektördeki deneyiminiz ile yayın hayatınızda önemli bir yer edindiniz. İHBİR olarak, DÜNYA Gazetesi’nin bu önemli gününü kutlar, size ve ekibinize en içten tebriklerimizi sunarız. Gelecekteki başarılarınızın da devamını diler, yayınlarınızın her zaman daha geniş kitlelere ulaşmasını temenni ederiz.

Toplumun refahını artırmak için yol gösteren bir kurum

JAK ESKİNAZİ (Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı): Türkiye ekonomisi 2021 yılı Eylül ayında uygulamaya geçen Türk tipi ekonomik modelin yansımalarını yoğun bir şekilde hissettiği bir süreçten geçiyor. Düşük faiz, düşük kur politikası Türkiye’de enflasyonun kontrolden çıkmasına yol açarken, yüksek enflasyon toplumdaki tüm dengeleri bozdu. Toplumda ahlaki çöküntüye neden olurken, tüm hizmetlerde değerleme algısı kayboldu. Türk ekonomisinde aksayan yönleri dillendirirken bu feryatlarımızı çok az sayıda basın kuruluşu sütunlarına taşıdı, ekranlarında dillendirebildi. Ekonomi basınının okulu Türk ekonomi basınının okulu olarak gördüğümüz, 44 yıldır aydınlatıcı ve etkili haberciliğiyle, Türk iş dünyasına yol gösteren DÜNYA Gazetesi bu süreçlerde hep yanımızda yer aldı. Dünya Gazetesi’ni bizleri bilgilendirdiği ve her gün zihinlerimizi tazelediği için gönülden kutluyorum.

Türk ekonomi basınının duayen ismi Nezih Demirkent’in ortaya koyduğu ilkelere bağlı bir şekilde, yeni yönetimiyle yoluna devam eden DÜNYA Gazetesi’ne yayın hayatında başarılar diliyorum. DÜNYA Gazetesi, sadece bir basın kuruluşu değil, aynı zamanda bir bilgi kaynağı, bir rehber ve bir düşünce kuruluşu hüviyetinde. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri takip etmek, bu konudaki analizlerden istifade etmek benim için çok kıymetli. Okuyucularınıza doğru ve güvenilir bilgiler sunmak adına gösterdiğiniz özveriyi takdirle karşılıyorum. Basın özgürlüğünün öneminin daha da belirgin hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Basın özgürlüğü, demokrasinin temel taşlarından biridir ve toplumların gelişiminde katalizör bir rol oynamaktadır. Gerçek, çeşitlilik ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak yürüttüğünüz habercilik, toplumun bilinçlenmesine, düşünce çeşitliliğine ve demokratik değerlere katkıda bulunmaktadır. DÜNYA Gazetesi olarak sadece haberleri değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğunuzun bilincinde bir şekilde hareket ettiğinize şahit oluyoruz. Sizler, sadece haberleri aktarmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumun refahının artması için yol gösterici oluyorsunuz. Gelecekte de başarılarınızın artarak devam etmesini diler, DÜNYA Gazetesi’nin 44’üncü yılında sizleri bir kez daha gönülden kutlarım.

Ekonominin ilk sesi

ORHAN AYDIN (ASKON Genel Başkanı): İş insanları olarak ekonomiye dair günün gelişmelerini bir solukta okuduğumuz, güncel gelişmeleri yakından takip edebildiğimiz, ülkemizin yegâne yayın organlarından ekonomi gazeteciliğinin ilk sesi DÜNYA Gazetesi'nin 44’üncü yıl dönümünü şahsım ve camiam adına en içten duygularımla kutluyorum. Bu vesileyle bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ederek, başarılı yayın politikasının artarak devam etmesi temennisi ile nice yayımlara imza atmasını diliyorum.

Memleketin her noktasından kalkınma haberi DÜNYA ile alınıyor

KEMAL AKAR (İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı): Türkiye ekonomisinin haletiruhiyesini bundan 40 yıl önce inceleyecek olsak, gazetelerin sayfalarında sınırlı bilgiler bulur, küçük ölçekli işletmeler ya da sanayi siteleri hakkında ise hemen hemen hiçbir bilgiye ya da talebe rastlamazdık. İşte böylesi bir dönemde yayın hayatına başlayan DÜNYA, büyük küçük işletme gözetmeksizin tüm iş dünyasının sesi, nefesi ve kılavuzu oldu. Türkiye’deki ekonomi gazeteciliği algısını kökünden değiştiren DÜNYA ailesi sayesinde memleketin bir ucundan diğer ucuna her yerdeki kalkınma hamlelerinden veyahut da kalkınmaya ilgili sorunlardan anında haberdar oluyoruz. Bunu başaran tüm DÜNYA ailesini en içten dileklerimle kutluyor, hep beraber nice yıllara diyorum.

İş dünyası için önemli bir platform teşkil ediyor

SÜLEYMAN E. SANLI (TABA-AmCham Genel Başkan): DÜNYA Gazetesi, her zaman ekonomik gelişmeleri güncel bir şekilde takip etme fırsatı bulmamız, karşıt görüşleri de takip edebiliyor olmamız ve bu anlamda ticaret hayatında özellikle dış ticarette birçok boyutuyla konuları, ticaretin gelişimiyle yakından takip etme fırsatı vermiştir. Bizler Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) olarak DÜNYA Gazetesi’nin kuruluşunun 44’üncü yılını tebrik ediyoruz. Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin lider kuruluşu olan DÜNYA Gazetesi’nin daha çok uzun yıllar Türkiye ekonomisine değerli tavsiyeleri ile ve iş dünyasının kendini ifade etme noktasında önemli bir platform teşkil ettiğinden dolayı öncelikle kurucusu merhum Nezih Demirkent’i rahmetle anıyorum. Ardından DÜNYA Gazetesi’ni emin ellerde mevcut emektarlarını, yöneticilerini tebrik ve takdir ediyoruz.

Sektörümüzdeki en güncel bilgileri öğreniyoruz

KORAY ÇALIŞKAN (MODOKO Başkanı): Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi kurulduğu günden bu yana hem reel sektörün sesi oldu hem de finans dünyasından gelişmeleri haber verdi. Her biri alanında uzman gazetecilerle bir araya geldiğimizde neredeyse hepsinin mesleğe ilk adım attıkları yer Dünya Gazetesi olmuştur. Bir yayın kurumu olmasının yanında bir okul gibidir de Dünya Gazetesi. Her gün sektörümüzdeki en güncel bilgileri DÜNYA’dan öğreniyoruz. Yazar kadrosuyla da Türkiye’deki ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri en doğru analizlerle yansıtan Dünya gazetesinin 44’üncü yılını kutluyoruz. Daha uzun yıllar boyunca ekonominin sesi olmaya devam etmesini diliyoruz.

Bu kadar süre değişen nesillere DÜNYA’nın uyum sağlaması büyük başarı

ARZU ATASOY (Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Genel Müdürü): DÜNYA Gazetesi, basın yayın kuruluşu olarak tarafsızlığın ve bugünün gerçeklerini olduğu kadar geleceğin ihtiyaçlarını da bilinir kılmanın gücüyle, okurlarını 44 yıldır buluşturmaktadır. Bir kurumun bu kadar süre boyunca değişen nesillere ve zamanın koşullarına uyum sağlaması, toplumla ve iş dünyasıyla ilişkisini sürdürebilmiş olması büyük bir başarı. Bu başarıda ilk günden bugüne emeği geçen ve hayata dokunan herkesi kutluyor, daha nice 44 yıllar diliyorum.

Enerji dönüşümünde destekleyici ve bilgilendirici yayınlarda DÜNYA imzası

TOLGA MURAT ÖZDEMİR (GENSED Başkanı): Türkiye sanayisinin ve özellikle son yıllarda enerji dönüşümünün çok öne çıktığı dönemde gelişime destekleyici ve bilgilendirici yayınlarla katkı koyan DÜNYA Gazetesi’nin 44’üncü yılını 44 defa maşallah diyerek kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Güvenilir bilgi sunma konusunda kararlı

EBRU AKDAĞ (BİTKİDEN Yönetim Kurulu Başkanı): DÜNYA Gazetesi, yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren özverili çalışmaları ve doğru haber anlayışıyla ülkemizde saygınlık kazanmıştır. Ekonomi gazeteciliğinin öncüsü olarak bilinen bu gazetenin 44’üncü kuruluş yıldönümünde, sizleri ve değerli çalışanlarınızı içtenlikle tebrik ederim. Geçmişte olduğu gibi bugün de iş dünyasının nabzını tutmaya devam ederek, okuyucularınıza güvenilir bilgi sunma konusundaki kararlılığınızı takdir ediyoruz. Bu özel günde, başarılarınızın devamını diler ve gelecekteki güçlü işbirliğimizi sabırsızlıkla bekleriz. Nice başarılı yıllara.

Ekonominin nabzını tutan medya kuruluşu

FATİH EREN (GEKADER Kurucu Başkan): Türkiye ekonomisinin nabzını tutan medya kuruluşu DÜNYA Gazetesi’nin yeni yaşını tebrik ediyorum. 44 yıllık süre zarfında emeği geçen, haberin izini süren usta kalemlere de selamlarımızı iletiyorum.

Her neslin takip ettiği DÜNYA’nın başarılarını kutluyoruz

EREN GÜNHAN ULUSOY (IAOM Avrasya Başkanı): Alanının en yetkin ve öncü isimleri bir araya getiren DÜNYA Gazetesi, fabrikalarımızın bütün masalarında yer alıyor. İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile bir ekol haline gelen DÜNYA Gazetesi, Türkiye ve dünya ekonomisinin nabzını tuttuğu için her gün mutlaka takip etmemiz gereken yayın organı olarak yerini koruyor. İş dünyasının sesi olan ve her zaman gündem yaratan konularıyla 44 yıldır “her neslin takip ettiği gazete” unvanını taşıyan DÜNYA Gazetesi ekibinin başarılarını kutluyoruz.

Köklü, örnek yayıncılık

BEKİR TOPUZ (TUSİD Başkanı): Dünya Gazetesi’nin yeni yaşını kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Türk basınında iş dünyasının sesini yansıtan köklü yayınlarından biri olarak, önümüzdeki yıllarda da başarılarıyla örnek bir yayıncılık sergilemesini temenni ediyorum. Tüm gazete çalışanlarını emeklerinden ötürü tebrik ediyor, gelecek yılların başarılarını taçlandırmasını umuyorum.

Güvenilir ekonomi yayıncılığında etkisini artırarak sürdürüyor

ÖMER KARATEMİZ (PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı): DÜNYA Gazetesi izlediği objektif ve etkin yayın politikasıyla, iş dünyasının tüm kesimlerinin sesi olma misyonunu kurulduğu günden bu yana başarıyla üstlenmiştir. Yazılı basının öneminin azaldığı bir dönemde güvenilir ekonomi yayıncılığı alanında etkisini artırarak sürdürmeye devam eden DÜNYA Gazetesi, iş çevreleri için haberciliğin yanında önemli bir bilgi kaynağı olmuştur. DÜNYA Gazetesi ailesinin 44’üncü yayın yılını tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

İş dünyasının sesi

CELALETTİN KESİKBAŞ (Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı): DÜNYA Gazetesi, kuruluşundan beri toplumun doğru bilgilendirilmesi ve aydınlatılması için yeri doldurulamaz bir hizmeti yerine getirdi. 44 yıldır ilkeli ve objektif yayıncılık yaparak, iş dünyasının yanında yer alan DÜNYA, ayrıca Anadolu sanayicisinin sesi olma misyonunu bugüne kadar başarıyla yerine getirdi. Gazetenin üstlendiği bu misyonu bundan sonra da başarıyla sürdüreceğine inanıyor, dünyaya sesimizi duyuran, ulusal ve uluslararası arenada mesleğini başarıyla icra eden tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyor, 44’üncü kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutluyorum.