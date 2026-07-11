SK Hynix küresel yapay zeka çip krizinin patlayacağı tarihi açıkladı

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Yapay zekâ yatırımlarının hızlandırdığı bellek çipi talebi, küresel teknoloji sektöründe yeni bir arz krizinin kapısını araladı.

SK Hynix Üst Yöneticisi Kwak Noh-jung, sektörün 2027’de üretim kapasitesi açısından tarihinin en zor yılını yaşayabileceğini belirtti. Kwak, müşteri talebindeki artışın mevcut fabrika kapasitesini aştığını ve bu dengesizliğin gelecek on yıla taşınabileceğini söyledi.

Talep 2030’dan sonra da kapasiteyi aşabilir

SK Hynix’in tahminine göre bellek talebi, şirketin agresif kapasite yatırımlarına rağmen 2030 sonrasında da üretim kapasitesinin üzerinde kalacak.

Arz sıkışıklığının merkezinde, yapay zekâ işlemcilerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek çipleri bulunuyor. Bu ürünler, büyük yapay zekâ modellerinin eğitilmesi ve veri merkezlerinde yüksek hızda çalıştırılması için kritik önem taşıyor.

SK Hynix, Nvidia’nın kullandığı yüksek bant genişlikli belleklerin en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor. Yapay zekâ veri merkezlerinin büyümesi, şirketin üretim kapasitesinin büyük bölümünü uzun vadeli müşteri siparişlerine ayırmasına yol açıyor.

Yeni fabrika için üç bölge değerlendiriliyor

Şirket, artan talebi karşılamak için Güney Kore dışındaki üretim seçeneklerini de inceliyor. ABD, Japonya ve Güneydoğu Asya, gelecekte kurulabilecek yeni wafer fabrikası için değerlendirilen bölgeler arasında yer alıyor.

Yatırım kararında yeterli arazi, elektrik, su, nitelikli çalışan ve rekabetçi üretim maliyeti belirleyici olacak. Şirket yönetimi henüz yer seçimi konusunda kesin karar verilmediğini açıkladı.

SK Hynix’in mevcut ana üretim merkezleri Güney Kore’nin Icheon ve Cheongju kentlerinde bulunuyor. Şirket ayrıca Yongin’de geniş ölçekli yeni bir yarı iletken tesisi kuruyor.

ABD yatırımları büyüyor

SK Hynix, Indiana eyaletinde yaklaşık 4 milyar dolarlık gelişmiş çip paketleme tesisi inşa ediyor. Şirketin ABD’de yeni büyüme alanları oluşturmak amacıyla yapay zekâ çözümlerine ayırdığı yatırım ise 10 milyar dolara ulaşıyor.

Üretim kapasitesini beş yıl içinde ikiye katlamayı hedefleyen şirket, yalnızca yeni fabrikalara değil gelişmiş paketleme ve enerji altyapısına da yatırım yapıyor.

Ancak yeni bir yarı iletken fabrikasının devreye alınması yıllar sürüyor. Bu nedenle bugün alınan yatırım kararlarının küresel çip arzına etkisinin 2027 ve sonrasında görülmesi bekleniyor.

Yapay zekâ yatırımları arzı zorluyor

SK Hynix’in uyarısı, yapay zekâ yatırımlarının yavaşlayabileceğine yönelik tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

Şirket yöneticileri ve sektör analistleri, veri merkezlerinden gelen siparişlerin güçlü kalmaya devam ettiğini savunuyor. Nvidia da yapay zekâ belleğindeki arz sıkışıklığının birkaç yıl daha sürebileceğini öngörüyor.

UBS, küresel DRAM piyasasında arzın en az 2028’in ikinci çeyreğine kadar talebin altında kalmasını bekliyor. Bank of America ise büyük bulut şirketlerinin yatırım harcamalarının 2026’da yaklaşık 851 milyar dolara, 2027’de 1,15 trilyon dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Rekor kârın ardından kritik sınav

SK Hynix, yapay zekâ odaklı bellek talebinin etkisiyle 2025’te 47 trilyon won, yaklaşık 31 milyar dolar faaliyet kârı elde etti. Şirket bir yıl önceki faaliyet kârını ikiye katlarken 2023’teki zararın ardından güçlü bir dönüş gerçekleştirdi.

Şirketin hisseleri son 12 ayda yedi kattan fazla yükseldi. SK Hynix’in Amerikan depo sertifikaları da Nasdaq’taki ilk işlem gününde çift haneli değer kazandı.

Yüksek talep şirketin satış ve kârlılığını desteklerken, üretim kapasitesinin sınırlı kalması akıllı telefon, bilgisayar, otomotiv ve tüketici elektroniği üreticileri için maliyet riskini büyütüyor.

Bellek çipi fiyatlarındaki yükselişin sürmesi halinde yapay zekâ dışındaki sektörlerin ihtiyaç duyduğu standart bellek ürünlerinde de yeni fiyat artışları ve teslimat gecikmeleri görülebilir.