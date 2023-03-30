SKD Türkiye, 77 bin ton malzeme atığını geri kazandı

Sıfır Atık Günü’ne özel açıklamada bulunan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin tüm dünyanın çok ciddi kaynak kısıtlılığı ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, “18 bin tonluk bu azaltım, toplam 40 bin ailenin plastik kullanım miktarına denk geliyor. 18 bine tona yakın atığın da azaltımını sağlamak doğa-pozitif hedefimiz çerçevesinde bizim için gurur verici bir kazanım” dedi.

Çağımızın en büyük sorunu olan doğal kaynakların bilinçsiz kullanımının ekosistemi tükettiğini ve atıkların havada, toprakta ve suda birikmesine yol açtığını belirten Edin, “Gelinen noktada kaynaklarımız tükenirken doğal yaşam büyük tehlikeye giriyor. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz başka bir gezegen yok. Dolayısıyla kaynaklarımızı sınırsızca kullanma hakkımız da yok. Gezegene ciddi etkisi olan iş dünyasının en büyük sorumluluğu doğadan aldığının fazlasını doğaya vermesi yani doğa-pozitif olması” diye konuştu.

Edin, Global Compact Türkiye ve TÜSİAD iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin girişimi olan İş Dünyası Plastik Girişimi’nde 33 şirket plastik kullanımını azaltmak adına 2023 yılına kadar verdikleri taahhütlerde birinci yıl için yüzde 41,1 oranında ilerleme sağladıklarının bilgisini verdi.