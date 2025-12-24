SOCAR Türkiye’den stratejik enerji hamlesi: Kırıkkale’de 870 MW’lık santrali satın aldı

SOCAR Türkiye ve GAMA Enerji A.Ş. arasında akdedilen satış sözleşmesi, 23 Aralık’ta Bakü’de düzenlenen 2’nci Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu kapsamında imzalandı.

Törene Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Sözleşmeyle birlikte Kırıkkale’de yer alan İç Anadolu Kombine Çevrim Doğal Gaz Elektrik Santrali’nin alım-satım süreci resmen tamamlandı.

Elektrik arz güvenliğinde stratejik tesis

870 MW üretim kapasitesine sahip santral, Türkiye’nin stratejik enerji tesisleri arasında yer alıyor. Elektrik arz güvenliği açısından önemli bir role sahip olan santral, SOCAR Türkiye’nin üretim portföyünü güçlendirmesi açısından kritik bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

“Uzun vadeli stratejik hedeflerle ilerliyoruz”

SOCAR Başkanı Rovshan Najaf, satın almaya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’deki yatırım kararlarının uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda şekillendirildiğini belirtti. Najaf, bu yatırımın şirketin piyasa dayanıklılığını artıracağını ve doğal gazdan elektrik üretimi stratejisinde önemli bir adım olduğunu ifade etti.