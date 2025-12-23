Geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlayan 'enflasyon muhasebesi' kaldırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalar ile finans kurumları için enflasyon muhasebesi uygulamasını kaldırdı.

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024’te uygulanmaya başlanan enflasyon muhasebesi uygulamadan kaldırıldı. Kararla birlikte bankalar ile finans kurumları, finansal tablolarını enflasyon düzeltmesi yapmadan hazırlamaya devam edecek.

İş dünyası ve mali müşavirler istemiyordu

İş dünyası ve mali müşavirler, yıl sonuna günler kala enflasyon muhasebesi uygulamasının kaldırılmasını talep etmişti.

Enflasyon muhasebesi nedir?

Enflasyon muhasebesi, yüksek enflasyon ortamlarında şirketlerin mali tablolarının gerçeği yansıtmasını sağlamak amacıyla uygulanan bir muhasebe yöntemidir. Enflasyon nedeniyle paranın satın alma gücü zamanla düştüğü için, farklı dönemlerde kayda alınan gelir, gider ve varlıklar aynı değeri ifade etmez. Enflasyon muhasebesiyle bu kalemler enflasyona göre düzeltilerek bilanço ve kâr-zarar tabloları güncel değerleriyle gösterilir. Böylece kağıt üzerinde oluşan yapay kârların önüne geçilir, şirketlerin gerçek mali durumu daha doğru şekilde ortaya konur.