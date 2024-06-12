Son dakika: ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den F-16 ve modernizasyon kiti açıklaması!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Londra merkezli Reuters haber ajansına Türkiye ve ABD ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya ile güçlü ekonomik, ticari ve enerji ilişkilerine rağmen Ukrayna'daki savaşın Türkiye'nin NATO ve Batı'ya olan bağlılığını vurguladığını belirten Flake, Türkiye'nin Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişini durdurarak ve insansız hava araçları göndererek Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği destekte kusursuz davrandığını söyledi.

Flake, ABD Kongresi'nde Türkiye'ye yönelik iki partili yaklaşımın bu yıl pozitife döndüğünü, bunun ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimin sonuçlarından bağımsız olarak devam edeceğini vurguladı. Türkiye'nin Batı'ya sağlam bir şekilde demir attığını ifade eden Flake, "Stratejik ortaklık hiç bu kadar güçlü olmamıştı, iyi bir yerdeyiz" dedi.

"Erdoğan-Biden görüşmesi planlama sorunları nedeniyle iptal edildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs'ta Beyaz Saray'da Joe Biden ile yapacağı görüşmesinin planlama sorunları nedeniyle iptal edildiğini kaydeden ABD'li Büyükelçi, bunun aynı zamanda Gazze'deki durumun "zorlu bir siyasi zemin" oluşturduğu dönemde gerçekleştiğini hatırlattı.

Gazze'deki durumla ilgili iki ülke arasında fikir ayrılıklarının olacağına dikkat çeken Flake, ancak Ankara'nın Hamas liderleriyle olan yakın ilişkilerinin savaş sırasında ve ateşkes görüşmelerinde önemli bir kanal sağladığını ve Washington'un mesajlarının iletilmesi konusunda aracı olduğunu kaydetti.

Flake, gelecek ay Washington'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin, her iki tarafta da istek olması nedeniyle Biden-Erdoğan görüşmesi için bir fırsat sunduğunu söyledi.

"Türkiye umarım BRICS'e girmez"

ABD Büyükelçisi Flake, İsveç'in NATO'ya üyeliğinin onaylanmasının hemen ardından Türkiye'ye F-16 jetleri ve modernizasyon kitleri satılmasının, taraflar arasındaki artan güveni gösterdiğini ve doğrudan yatırımlar konusunda iş birliğinin önünün açılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve diğerler ülkelerden oluşan BRICS birliğine katılma düşüncesine ilişkin konuşan Flake, "Türkiye'nin BRICS'e girmemesini umuyorum ama eğer gerçekleşirse küçük bir diplomatik değişim beklenebilir" dedi.

Washington'ın Ankara ile Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için çalıştığını belirten Flake, "Sanırım Rusya ekonomisinin savaş ekonomisine dönüştüğünün farkındalar. Özellikle Batı tarafından uygulanan yaptırımlarla birlikte orada pek fazla gelecek yok" dedi.

ABD- Türkiye arasında yaşanan F-16 süreci

Türkiye, Ekim 2021'de 40 adet F-16 ve mevcut uçaklar için de 79 modernizasyon kiti alımı için ABD'ye başvurmuş fakat ABD ile ikili ilişkilerdeki sorunlar nedeniyle bu satış Kongre gündemine alınmamıştı. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasıyla birlikte Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım başvurularının Türkiye tarafından bloke edilmesiyle iki konu karşılıklı pazarlık konusu olmuştu.

Türkiye geçen yıl Finlandiya'nın üyeliğini onaylamış, ABD Dışişleri Bakanlığı da modernizasyon kiti satışına yeşil ışık yakarak konuyu Kongre'ye iletmişti. Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediğini açıklamıştı. Biden, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye çağrı yapmıştı.