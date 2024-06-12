SON DAKİKA: ABD enflasyon verileri açıklandı: Altın fiyatlarında son durum ne?

Faiz oranlarına ilişkin izlenecek yol hakkında ipuçları verebilecek ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Piyasa beklentisi de bir önceki ay yüzde 3,4 olan enflasyon artış hızının aynı kalacağı yönündeydi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları değişiklik göstermedi. Piyasalar bir önceki ay yüzde 0,3 olan artışın yüzde 0,1 artışa ineceğini öngörüyorlardı.

Çekirdek enflasyon beklentinin altında

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,4 olarak geldi. Analistler çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,5 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 2,0 azalırken, yıllık yüzde 3,7 arttı; gıda fiyatları aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,1 arttı.

Reel ortalama haftalık kazançlar aynı ayda yüzde 0,4 artış gösterdi.

Fed, faiz kararını bugün saat 21.00'de açıklayacak. Fed'in faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, Başkan Jerome Powell'ın ekonomik gidişata ilişkin açıklamaları yakından izlenecek.

ABD enflasyon verisi altın fiyatlarını nasıl etkiledi?

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,3 artışla günü 2 bin 316 dolardan tamamlarken, bugün bir önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 317 dolardan alıcı buldu. ABD enflasyonunun açıklanmasıyla beraber ons altın 2328,50 doları gördü. Şu sıralarda ons altın yüzde 0,85 artışla 2339,02 dolar seviyesinde.

ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisi 10 baz puan düşüşle yüzde 4,2946'ya geriledi.