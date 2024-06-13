Fed'in faiz kararı sonrası altın yeni güne nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın kaç TL? (13 Haziran)

ABD Merkez Bankası (Fed) dün, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed tahminleri, bankanın bu yıl 3 yerine 1 faiz indirimi yapabileceğini ortaya koydu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de bugün açıklanan enflasyon verilerini "ilerleme" olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

ABD enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen altın fiyatları, Fed kararı sonrası yeni güne düşüşle başladı. Ons altın şu sıralarda 2.311,43 dolar seviyesinde seyrediyor. Ons altında, gün içinde en düşük 2.308,20 dolar, en yüksek de 2.325,67 dolar seviyesi görüldü. Gram altın 2.401,47 liradan alıcı buluyor.