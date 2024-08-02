Son dakika... ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı: Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında. Fed'in beklenti ve fiyatlamalarının geleceği açısından kritik önem taşıyan ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e yükseldi. Tarım dışı istihdamın 176 bin artması, işsizlik oranının yüzde 4,1'de kalması bekleniyordu.

Haziran ayı istihdam artışı 206 binden 179 bine, mayıs verisi de 218 binden 216 bine revize edildi.

Ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,23 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 3,7 olan beklentinin altında yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında özel sektörde artış 97 bin ve kamuda 17 bin oldu. İmalat sektöründe istihdam 1000 arttı.

Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD'da açıklanan istihdam verisinin ardından ons altın 2 bin 474,31 dolara kadar yükseldi. Ons altın şu sıralarda 2 bin 469,44 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında rekor

Veri sonrası gram altın serbest piyasada 2 bin 642 TL'yi aştı. Gram altın şu dakikalarda 2 bin 641 TL seviyesinden işlem görüyor.

Euro, dolar karşısında 1,08732'ye kadar yükseldi.