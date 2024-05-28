Son dakika... Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: CDS 4 yılın en düşük seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'nin risk primini gösteren CDS'in 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı. Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde" dedi.

Bakan Şimşek paylaşımında şunları kaydetti:

"Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde. Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti. Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor."

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bugün itibarıyla 266 baz puan civarında seyrediyor.