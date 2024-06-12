Son dakika: Bakan Şimşek FATF toplantısı için Singapur'a gidecek! Türkiye gri listeden çıkarılabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) toplantısına katılmak üzere ay sonudna Singapur'a gidecek.

Şimşek'in katılacağı FATF toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkarılebileceği belirtiliyor.

Reuters'ın konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı habere göre; Şimşek'in 28 Haziran'da yapılacak FATF toplantısına katılmak için Singapur'a gidecek.

Uluslararası mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslarını değerlendiren FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021'de gri listeye almıştı.

Şimşek Haziran ayını işaret etmişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Şubat'ta yaptığı açıklamada, FATF ile Türkiye'yi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmaları tamamladıklarını söylemişti.

Şimşek, "Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak" demişti.

FAFT'ın gri listesi ne anlama geliyor?

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), 1989'da suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi amacıyla İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) tarafından kurulan bir organizasyon.

Dünya genelinde 200’den fazla ülke FATF tavsiyelerine uyacağını taahhüt etti. Türkiye de 1991'de FATF tavsiyelerini kabul ederek teşkilata üye olmuştu.

Bu kapsamda, finansal ve finansal olmayan kuruluşlardan suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesiyle ilgili veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve gerektiğinde detaylı inceleme yapmak veya yaptırmak amacıyla 1997'de Maliye Bakanlığı bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) kuruldu.