Son dakika: Beklentilerin üstünde kaldı: ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı!

ABD'de piyasaların takip ettiği en önemli verilerden tarım dışı istihdam, ekonomistlerin tahminlerinin az üzerinde geldi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında tarım dışı istihdam 206 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 200 bin artış olacağı yönündeydi.

Tahminler revize edildi

Tarım dışı istihdam artışı Nisan ayı için 165 binden 108 bine, Mayıs ayı için 272 binden 218 bine revize edildi.

Yıl sonu işsizlik beklentisi yüzde 4

Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının bir önceki ay gördüğü yüzde 4,0 seviyesinde sabit kalacağı şeklindeydi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) en son Haziran ayında açıkladığı tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,0, 2025 yılı için yüzde 4,2, 2026 yılı için yüzde 4,1 olarak belirlendi.

Özel sektörde istihdam da tahminlerin altında

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 136 bin, kamu istihdamında artışın 70 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 160 bin artacağını öngörüyorlardı. İmalat sektörü istihdamında 8 bin düşüş olurken, inşaat sektöründe 27 bin artış yaşandı. Analistlerin imalat sektöründe tahmini 6 bin artış olmuştu.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,4 seviyesinde kaldı. Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,29 artış olurken, yıllık artış yüzde 3,86 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,9 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati değişmeyerek 34,3 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi de çalışma saatinin 34,3 seviyesinde kalacağı yönündeydi. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 62,6 olarak belirlendi.