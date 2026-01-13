2026 fitre miktarı, fitre ne kadar, 2026 fitre, sadaka miktarı 2026, sadaka en az ne kadar olmalı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı fitre miktarını 240 TL olarak açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu toplantısında konuşan Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, fitrenin Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olduğunu, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebileceğini hatırlattı.

Fitre miktarının buğday, arpa, hurma veya kuru üzüm gibidönemin şartlarına göre ölçü birimleri esas alınarak belirlendiğini belirten Haçkalı, kişinin günlük gıda ihtiyacına göre belirlendiğini vurguladı.

Fitre miktarı 240 TL olarak belirlendi

Bu kapsamda, Türkiye'de fitre miktarı 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 TL olarak belirlendi.

Bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği bir tutarı da fitre olarak verebileceği, belirlenen tutarın nakit ya da gıda vb. maddelerle de ayni olarak da verilebileceği belirtildi.