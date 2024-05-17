SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığı Audi A8 lüks makam aracını iada etti, işte gerekçesi...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında uygulanacak tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Diyanet'in açıklamasında, kamuoyunda tartışma yaratan Audi A8 lüks makam aracına ilişkin de bir bilgi yer aldı.

Diyanet açıklamasında tasarruf için alınan tedbirler şöyle sıralandı:

* Tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve Başkanlığımıza ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

* Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir.

* Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır.

* Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır.

* Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır.

* Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir.

* Bu bağlamda, tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kamuda tasarruf tedbirleri hayata geçirilirken Audi A8 marka bir otomobil talep etmesine ilişkin bir açıklama yapmıştı.

Erbaş, Diyanet’e 2010’da tahsis edilen 2006 model otomobilin kullanılamaz hale gelip envanterden düştüğünü ifade etmişti.

Erbaş söz konusu lüks aracın kiralama yöntemiyle kullanılmaya başlandığını duyurmuştu.