SON DAKİKA ENFLASYON RAKAMLARI: ENAG enflasyon verilerini duyurdu (ENAG enflasyon oranı temmuz 2024)

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika temmuz ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş ise yüzde 9,30 ile "Giyim ve ayakkabı" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde 0,00 ile sağlık grubunda oldu.

ENAG haziran ayı enflasyonu oranını ise yüzde 4,27 olarak duyurmuştu. ENAG'a göre, haziran ayında E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 113,08 olarak gerçekleşti.

TÜİK temmuz ayı enflasyon verileri

TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, temmuzda aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,78, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 41,37 olarak gerçekleşti.

İstanbul'un temmuz ayı enflasyonu

Öncü göstergeler de temmuz ayında enflasyonun artacağını gösteriyordu. 2024 Temmuz ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,21, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,04 oranında artmıştı. Temmuzda yıllık artış perakendede yüzde 72,80, toptan eşyada yüzde 55,12 olarak gerçekleşmişti.