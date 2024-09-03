SON DAKİKA ENFLASYON VERİLERİ: ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı (ENAG ağustos enflasyon oranı)
SON DAKİKA AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI 2024: Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ağustos ayı enflasyon verilerini paylaştı. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 3,47 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti. Öncü veriler ağustosta enflasyonun artacağına işaret ediyordu.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 3,47 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş ise yüzde 11,39 ile "Yönetilen yönlendirilen ve diğer" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde 0,00 ile sağlık grubunda oldu.
ENAG, E-TÜFE'nin temmuz ayında yüzde 5,91 arttığını duyurmuştu. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşmişti.
İstanbul'un ağustos enflasyonu
Öncü göstergeler de ağustos ayında enflasyonun artacağını işaret ediyordu. Kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,73, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,98 artmıştı. Önceki yılın ağustos ayına göre değişim oranlarını gösteren İstanbul Ticaret Odasının 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 61,57, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 46,87 olarak gerçekleşmişti.