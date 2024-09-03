SON DAKİKA: TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini duyurdu (Enflasyon oranı ağustosta ne kadar oldu?)

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini duyurdu. Enflasyon verileri hem kiracıları hem de ev sahiplerini de yakından ilgilendiriyor.

TÜFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen ay üniversite eğitimi fiyat artışını, yüzde 41,56 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 38,58 ile şans oyunları izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 27,64 ile şehir gazı ve doğalgaz, yüzde 17,9 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 11,43 ile çay ve diğer demlendiren içecek çeşitleri yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,54 ile taze meyvelerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 8,71 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 6,27 ile sebze, yüzde 5,61 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,37 ile kuzu eti takip etti.

En yüksek artışın olduğu ana grup eğitim

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 28,96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 120,81 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -1,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,34 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı ağustos ayı itibarıyla, 22 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 118 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 50,87, aylık yüzde 2,88 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 66,79 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 36,18 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 49,43 artış, imalatta yüzde 36,18 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 20,66 artış ve su temininde yüzde 65,87 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 33,56 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 40,70 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 48,79 artış, enerjide yüzde 18,20 artış ve sermaye mallarında yüzde 37,98 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,20 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,51 artış, imalatta yüzde 1,20 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,10 artış ve su temininde yüzde 1,07 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,25 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,14 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,17 artış, enerjide yüzde 3,04 artış ve sermaye mallarında yüzde 2,49 artış olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Reuters’ın anketine katılan ekonomistlerin ağustos enflasyon beklentisi yüzde 2,64’tü. En düşük tahmin yüzde 2,15, en yüksek tahmin ise yüzde 3,11’di. Ekonomistlerin ağustosta yıllık enflasyon tahmini ise yüzde 52,20 seviyesindeydi. Reuters’ın anketine katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42,95 çıkmıştı.

AA Finans’ın beklenti anketinde de ağustos enflasyonu için ortalama öngörü yüzde 2,64 çıktı. En düşük tahmin yüzde 2,11, en yüksek tahmin ise yüzde 3,10’du. Ekonomistlerin ağustosta yıllık enflasyon tahmini ise yüzde 52,20 dolaylarındaydı. AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise 42,84 olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38-42 aralığında…

Ay ay enflasyon rakamları

TÜİK enflasyon oranları ay ay şöyle hesaplandı:

Ocak: Yüzde 6,70

Şubat: Yüzde 4,53

Mart: Yüzde 3,16

Nisan: Yüzde 3,18

Mayıs: Yüzde 3,37

Haziran: yüzde 1,64

Temmuz: Yüzde 3,23

ENAG enflasyon verileri

ENAG verilerine göre, enflasyon ağustos ayında yüzde 3,47 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.