Son Dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe kasımda fazla verdi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 250,1 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 419,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece kasımda bütçe 169,5 milyar TL fazla verdi. Merkezi yönetim bütçesi ekimde 223,2 milyar TL açık vermişti.

Kasımda vergi gelirleri 1 trilyon 272 milyar 481 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 118 milyar 628 milyon TL oldu.

Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 132,2 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 287,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

11 aylık açık 1,27 trilyon TL

2025 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 12 trilyon 842,6 milyar TL, bütçe gelirleri 11 trilyon 571,6 milyar TL oldu.

Böylece 11 ayda bütçe 1 trilyon 271 milyar TL açık verdi. 10 aylık açık 1 trilyon 440,5 milyar TL idi.

11 aylık dönemde vergi gelirleri 10 trilyon 2 milyar 2 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 1 trilyon 262 milyar 390 milyon TL olmuştur.

Ocak-kasım döneminde faiz dışı bütçe giderleri 10 trilyon 904,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 666,7 milyar TL olarak gerçekleşti.