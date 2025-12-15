Son Dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe kasımda fazla verdi!
Son Dakika haberi.... Hazine ve Maliye Bakanlığı ekim ayına ilişkin bütçe verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi kasımda 169,5 milyar TL fazla verdi. 11 aylık açık ise 1 trilyon 271 milyar TL oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, 2025 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 250,1 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 419,6 milyar TL olarak gerçekleşti.
Böylece kasımda bütçe 169,5 milyar TL fazla verdi. Merkezi yönetim bütçesi ekimde 223,2 milyar TL açık vermişti.
Kasımda vergi gelirleri 1 trilyon 272 milyar 481 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 118 milyar 628 milyon TL oldu.
Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 132,2 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 287,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
11 aylık açık 1,27 trilyon TL
2025 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 12 trilyon 842,6 milyar TL, bütçe gelirleri 11 trilyon 571,6 milyar TL oldu.
Böylece 11 ayda bütçe 1 trilyon 271 milyar TL açık verdi. 10 aylık açık 1 trilyon 440,5 milyar TL idi.
11 aylık dönemde vergi gelirleri 10 trilyon 2 milyar 2 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 1 trilyon 262 milyar 390 milyon TL olmuştur.
Ocak-kasım döneminde faiz dışı bütçe giderleri 10 trilyon 904,9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 666,7 milyar TL olarak gerçekleşti.