Son dakika: Kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri için yeni karar

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulamasında son dakika gelişmesi yaşandı. Söz konusu karardan kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri muaf tutuldu. Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla kadın kuaförleri pazar günleri açık kalacak. İşletmeler pazar günü açık olabilecek ve hangi gün izin yapacağını kendisi belirleyebilecek.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından Bakanlığımıza iletilen talep ve öneriler göz önünde bulundurularak sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar neticesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar verilmiş ve uygulama 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başlamıştır. Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının, kapalı olunan günlerde düğün, nişan vb. organizasyonlar özelinde belirlenen istisnalardan yeterince faydalanamadığı ve bunun sonucunda tüketicilerin hizmet almasında zorluklar yaşandığı görülmüştür. Ayrıca, ülkemizin hemen her bölgesinde turizm sezonunun farklı mevsimlerde yaşandığı ve ilgili işletmelerin kapanmasının turizm potansiyelini de sınırlandırabileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Bakanlığımızca; berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren haftada bir gün kapanmasına ilişkin uygulamadan kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının muaf tutulmasına karar verilmiştir."

Ne olmuştu?

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. İşletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanmasına karar verilmişti.