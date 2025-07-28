SON DAKİKA.... Merkez Bankası anketi açıklandı: Piyasanın enflasyon beklentisi düşerken vatandaşın beklentisi arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesi için düzenlediği "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketin temmuz ayı sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, 2025 yılı Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 23,4 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 39,0 seviyesine geriledi.

Hanehalkının enflasyon beklentisi 1,5 puan arttı

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ise 1,5 puan artarak yüzde 54,5 seviyesine yükseldi.

Haziran ayı anketinde vatandaşın enflasyon beklentisi 2021 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeye olan yüzde 53,0 seviyesine gerilemişti.

Enflasyonda düşüş bekleyenlerin oranı 4,1 puan azaldı

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak yüzde 26,6 seviyesinde gerçekleşti.