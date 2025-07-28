Bakan Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek aylık ne kadar brüt gelir beyan ediyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında bazı meslek gruplarının aylık gelir beyanlarını açıkladı.

Kanal 7'de katıldığı programda konuşan Şimşek, beyan edilen gelirlerin gerçek kazançları yansıtmadığını belirterek, denetimlerin artırılacağını söyledi.

Şimşek beyanların düşük olduğunu söylerken "Üstelik bu rakamlar, yaptığımız denetimlerle yükselmiş olmasına rağmen tablo halen bu şekilde. 2023'te bu rakamlar çok daha sembolikti" ifadelerine yer verdi.

Mesleklerin aylık gelir beyanlarını sıraladı

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında bazı meslek gruplarının 2024 yılına ilişkin ortalama aylık brüt gelir beyanlarını paylaşan Şimşek, şu örnekleri verdi:

* Aktör, aktris, dublör: 157 bin 265 TL

* Müzisyen, ses sanatçısı, sunucu: 136 bin 900 TL

* Eczacı: 66 bin 236 TL

* Özel hastanede çalışan doktor: 61 bin 31 TL

* Kuyumcu: 42 bin 360 TL

* Avukat: 33 bin 641 TL

* Restoranlar : 20 bin 329 TL

* Taksici: 12 bin 961 TL

* Büfeler: 11 bin 529 TL

* Bakkal/market: 10 bin 149 TL

* Minibüsçü: 8 bin 954 TL

* Kadın kuaförü: 4 bin 729 TL

* Erkek kuaförü: 3 bin 633 TL

Şimşek: Dozu artıracağız

Şimşek "Bu bahsettiğim rakamları özellikle büyük şehirlerde, turistik bölgelerde düşünün. Bir restoran bir ay boyunca çalışacak ve brüt gelir beyanı aylık ortalama 20 bin 329 lira olacak. Dolayısıyla biz kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız" dedi.

Kayıt dışılıkla mücadelede teknolojiyi devreye aldıklarını belirten Şimşek, yapay zekâ algoritmaları üzerinden Gelir İdaresinde yeniden yapılanmaya olacağını söyledi. Şimşek, "Teknolojinin tüm imkanlarını kullanıp tüm kayıt dışılık alanlarını ve uyum süreçlerini güçlendireceğiz. Kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz" dedi.