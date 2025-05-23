Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesi için düzenlediği "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketin mayıs ayı sonuçlarını yayımladı.

Buna göre 2025 yılı Mayıs ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1 seviyesine, reel sektör için 0,7 puan azalarak yüzde 41,0 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,6 puan artarak yüzde 59,9 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 27,8 seviyesinde gerçekleşti.