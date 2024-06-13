Son dakika: Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor... Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

TCMB verilerine göre, 7 Haziran itibarıyla toplam rezervler 2 milyar 504 milyon dolar artışla 143 milyar 648 milyon dolardan, 146 milyar 152 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 2 milyar 447 milyon dolar artarak 83 milyar 909 milyon dolardan 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 56 milyon dolar ile sınırlı bir seviyede arttı ve 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 45 milyar 460 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 65 milyon dolar artarak 47 milyar 525 milyon dolara çıktı.

Mehmet Şimşek'ten açıklama

Merkez Bankası rezervlerinin tüm zamanların rekorunu kırmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, "Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye. 7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi" dedi. Bakan Şimşek paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM’nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı. Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi. Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak."