Son dakika: Sanayi sektörünün nihai enerji tüketiminde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, sanayi sektöründe geçen yıl toplam enerji tüketimi 1 milyon 717 bin 368 terajul olarak gerçekleşti. 2023 yılında ise bu rakam 1 milyon 706 bin 480 terajul olarak gerçekleşmişti.

Alt sektörler bazında en yüksek payı yüzde 28,8 ile 'diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı' sektörü aldı. Bu sektörü, yüzde 22,7 ile 'ana metal sanayii', yüzde 10,9 ile 'gıda ürünleri imalatı' ve yüzde 7,4 ile 'tekstil ürünlerinin imalatı' izledi. Ayrıca 'kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı' sektörünün payı yüzde 6,2, 'inşaat' sektörünün payı ise yüzde 4,8 olarak kaydedildi.

Elektrik, en çok tüketilen enerji kaynağı oldu

Sanayi genelinde enerji kaynaklarının dağılımına bakıldığında, elektrik yüzde 28,3’lük payla en fazla tüketilen enerji türü oldu. Elektriği, doğal gaz (yüzde 23,6), katı fosil yakıtlar (yüzde 22,6) ve petrol ürünleri (yüzde 14) izledi.

Alt sektörlerde enerji kullanımında öne çıkan 'diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı' sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 32,7 ile petrol ürünleri oldu. Bu sektörde petrol ürünlerini katı fosil yakıtlar (yüzde 27,5), doğal gaz (yüzde 18,2) ve elektrik (yüzde 12,7) takip etti.