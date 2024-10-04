Son Dakika: Seçimlerden sonra Türkiye'ye ne kadar carry trade girişi oldu: Uzmanı hesapladı

Türkiye'ye yönelik yabancının carry trade ilgisi yüklü girişlerle devam ediyor. 27 Eylül haftasında da yabancı yatırımcının swap pozisyonu tarafında girişleri sürdü.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin yaptığı hesaplamalara göre 27 Eylül haftasında bankaların bilanço dışı yabancı para pozisyonu 1,1 milyar dolar arttı.

Aynı dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık ve uzun vadedeki ters swap pozisyonları da 595 milyon dolar yükseliş kaydetti. İlgili haftada girişler 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bloomberg HT'nin haberine göre; seçimlerden sonraki dönem itibariyle bakıldığında carry girişlerinin 29,7 milyar dolar olduğu görüldü.