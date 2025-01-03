Son dakika: Sigara ve alkole ÖTV zammı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı yeni Özel Tüketim Vergisi oranına göre sigara ve alkollü içkilerde ÖTV artışı yüzde 7,56 oldu.

ÖTV artışıyla sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi de yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 8312 kuruşa yükselecek.

Maliyet zammı da eklenecek

TELE1'e konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar ise sigara ve alkol firmalarının vergi artışına ek olarak fiyatlara maliyet zammı da ekleyeceklerini belirtti.

Sigarada 5 liralık artış beklentisi

Dündar, alkolde ortalama yüzde 15 oranında bir zam beklentisi oluştuğunu ifade ederken sigara fiyatlarında da yaklaşık 4 ila 5 lira aralığında bir artış beklediklerini belirtti.

Öte yandan firmaların bu hafta sonu yeni fiyat listesini duyurması bekleniyor.

Alkolde 15 yıllık artış oranı yüzde 2553

Öte yandan alkol ve sigara zammı tepkileri de beraberinde getirdi. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, rakıda litre başına 1.269,72 lira olan ÖTV tutarının 1.365,71 liraya yükseldiğine işaret ederek, "2010 yılında bir litre alkolde 51 lira 48 kuruş olan ÖTV bugün 1.365 lira 71 kuruş. 15 yıllık artış oranı yüzde 2553" dedi.

Yüksek vergi yükünün kaçak içki, merdiven altı sahte üretim ve artan ölümlere neden olduğunu savunan Bingöl, "Toplum sağlığını korumak için öngörülen bir verginin bizzat kendisi toplum sağlığı sorununun kaynağı olmaya başlamıştır" dedi.