Son dakika: TÜİK açıkladı: Aralık ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre H-ÜFE, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,78 artış gösterirken, bir önceki yılın aralık ayına ve aynı ayına göre yüzde 35,11 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 36,78 olarak kaydedildi.

Yıllık bazda en yüksek artış gayrimenkulde

Yıllık bazda bakıldığında, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde fiyatlar yüzde 32,32 arttı. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yıllık artış yüzde 35,46 olurken, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 34,32, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 41,21 artış görüldü. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yıllık artış yüzde 40,33, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 37,92 olarak gerçekleşti.

Aylık değişimler incelendiğinde, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,23, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,77 artış kaydedildi. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,05, gayrimenkul hizmetlerinde ise yüzde 2,20 düşüş yaşandı. Aynı dönemde mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,25, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,59 artış görüldü.