Son dakika: TÜİK açıkladı! Çiftçinin kasım ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre Tarım-ÜFE, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,56 gerilerken, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 31,97 arttı.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,45, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 37,58 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde aylık bazda yüzde 1,75 düşüş yaşanırken, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,66, balıkçılık ve su ürünlerinde ise yüzde 1,07 artış kaydedildi.

Ana ürün gruplarında ise tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,69, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,03 azalış görülürken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,17 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde

Yıllık bazda fiyat artışının en yüksek olduğu alt grup, yüzde 122,79 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler olurken, aylık bazda en sert düşüş yüzde 38,02 ile tropikal ve subtropikal meyvelerde kaydedildi.