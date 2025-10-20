Son dakika: TÜİK açıkladı! Eylül ayı yurt dışı ÜFE belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,01, Aralık 2024’e göre yüzde 27,55, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,19 oranında artış gösterdi.

İmalat ürünlerinde yıllık artış yüzde 27,72

Sanayinin iki ana sektörüne bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yıllık fiyat artışı yüzde 27,06, imalat sanayisinde ise yüzde 27,72 olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarına göre yıllık değişimler ise şöyle oldu:

• Ara mallarında yüzde 24,54 artış

• Dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,50 artış

• Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,45 artış

• Enerjide yüzde 22,76 artış

• Sermaye mallarında yüzde 26,91 artış

Aylık bazda da artış devam etti

Eylül ayında sanayinin iki ana sektöründe fiyatlar yükselmeye devam etti. Madencilik ve taş ocakçılığında aylık artış yüzde 2,49, imalatta yüzde 2,01 olarak kaydedildi.

Ana sanayi gruplarında aylık bazda değişim oranları şu şekilde gerçekleşti:

• Ara mallarında yüzde 1,84 artış

• Dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,41 artış

• Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,75 artış

• Enerjide yüzde 3,39 artış

• Sermaye mallarında yüzde 1,26 artış