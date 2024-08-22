Son Dakika... TÜİK açıkladı: Tüketici güveni ağustosta yükselişe geçti
Son Dakika Haberi: TÜİK ağustos ayı tüketici güven endeksini kamuoyuyla paylaştı. Tüketici güven endeksi ağustosta önceki aya göre 0,6 puan artışla 76,4'e yükseldi. Endeks böylece 8 ayın en düşük seviyesinden yükseliş kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı tüketici güveni endeksini açıkladı.
Tüketici güven endeksi ağustosta önceki aya göre 0,6 puan artışla 76,4 oldu. Temmuz ayında tüketici güveni 8 ayın en düşük düzeyine gerilemişti.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde 4,5 artışla 63,1'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi de yüzde 0,9 artarak 76,6'ya çıktı.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 1 artarak 71,5 olurken, 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 2,3 düşüşle 94,3'e geriledi.
Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.