Son Dakika... TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 98 bin TL'yi aştı!

TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Aralık 2025 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, aralıkta 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 30 bin 143 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 98 bin 188 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 39 bin 123 lira oldu.

TÜRK-İŞ verilerine göre mutfak enflasyonu aralıkta aylık yüzde 1,06 on iki aylık yüzde 43 yıllık ortalama yüzde 40,15 olarak hesaplandı.

Kasımda açlık sınırı 29 bin 828 lira, yoksulluk sınırı ise 97 bin 159 lira olarak hesaplanmıştı. Gıda enflasyonu önceki ay aylık yüzde 4,98, yıllık yüzde 40,24 olmuştu.

Dikkat çeken asgari ücret detayı

Asgari ücret 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti.

Asgari ücret-açlık sınırı makası henüz maaşlar cebe girmeden açıldı. Aralık ayındaki verilere göre asgari ücret ve açlık sınırı arasındaki makas aralık ayı itibarıyla 2 bin 68 liraya ulaştı. Asgari ücret ilk belirlendiğinde bu makas 1753 lira seviyesindeydi.

Mevcuttaki 2025 asgari ücreti ile hesaplandığında ise aradaki makas 8 bin 39 lira seviyesinde bulunuyor.