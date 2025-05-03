Son dakika: Warren Buffet, Berkshire Hathaway'deki CEO'luk görevini bırakıyor

94 yaşındaki Warren Buffett, yıl sonunda CEO'luktan ayrılmayı planladığını ve görevi Greg Abel'e devredeceğini açıkladı.

Gümrük tarifeleri hakkında da konuşan Buffett, "Dengeli ticaret değerli olabilir, ancak bir silah olarak kullanılmamalıdır. ABD, diğer ülkelerle ticaret yaparak üstün konuma geldi ve bu şekilde devam etmelidir" dedi.

Warren Buffet kimdir?

Warren Buffet, 30 Ağustos 1930 doğumlu Amerikalı milyarder ve borsa yatırımcısıdır. Borsada yaptığı tahminlerle milyarlarca dolar kazanarak, dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri olarak tanınır. Omaha kahini lakabıyla anılan Buffet, Berkshire Hathaway'ın CEO'sudur.

Buffett, Berkshire Hathaway adlı şirketin başkanı olarak, sigorta, enerji, ray hatları ve ulaşım sektörlerinde geniş bir portföy oluşturmuştur.

Warren Buffett nasıl zengin oldu?

Buffet, New York’ta birkaç küçük hisse alımı yapsa da yatırımlarını Omaha’da yapmaya kararlıydı. Bunun sonucunda 1956 yılında tekrar Omaha’ya döndüğünde yatırımlarına burada devam etti. Öncelikle ilk yatırımı olan Buffett Associates’i kurdu. Daha sonra 1962 yılında Berkshire kapsamında Buffett Partnership’in temelini attı. Zaman içinde yatırımlarının değeri artan Buffett kazandıkça kazanmayı sürdürdü. 1969 yılına gelindiğinde ise radikal bir karar vererek iki şirket dışındaki bütün yatırımlarını sattı ve Berkshire ile Diversified şirketlerinin hisselerini aldı.