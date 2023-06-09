Son dakika...Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran'da başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

7 milyondan fazla insanı etkiliyor

Asgari ücret sadece bu maaşla çalışanların değil memur maaşları, özel sektörde çalışanlar ve diğer birçok ödemeyi doğrudan etkiliyor. Engelli aylığı, 65 yaş maaşı, işsizlik maaşı ödemeleri, staj ücretleri asgari ücrete göre belirleniyor. Türkiye’de 7 milyondan fazla asgari ücretle çalışan bulunuyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Son olarak eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz ayında asgari ücretin 500 dolar seviyelerine çekileceğinin sinyallerini vermişti. Güncel kur hesabı ile birlikte asgari ücret 500 dolar seviyelerine çıkarılırsa 10 bin lira sınırını aşacak. Ancak henüz zam oranlarına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.