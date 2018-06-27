'Sorunların hızlı tespiti için TİM ile OSB’ler yakınlaşmalı'

27 Haziran 2018

SERCAN AKINCI

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yeni başkanı olmaya aday olan üç kişiden biri olan Tahsin Öztiryaki, DÜNYA’yı ziyaret etti. Ziyaretinde ihracatı oluşturan bütün kesimlerle temas halinde olunması gerektiğini kaydeden Öztiryaki, problemleri kaynağından öğrenip, birlikte çözmek için çalışmaları gerektiğini dile getiriyor. TİM’in bölgelerdeki ihracatçı birlikleri ve OSB’lerle yakın ilişki içinde olması gerektiği söyleyen Öztiryaki, “Neticede birbirini takip eden ilişki zinciri. Oradaki bir sıkıntıyı daha hızlı tespit edip, çözümü için çalışabiliriz. Yol haritasını beraber çözmek gerekir. TİM’in görevi ihracat yapmak değil, ihracata ışık tutmak. Her sektörün kendine has sorunu ve çözümü var” diyor.

Sanayicilerin ve ihracatçıların yüzde 85 kapasite doluluk oranıyla iş yaptığını belirten Öztiryaki, bugünkü ihracat rakamlarının da bu şekilde yakalandığını vurguladı. İhracatı artırmak için ya yeni fabrika yatırımlarının yapılmasına ya da katmadeğerin artırılmasına ihtiyaç olduğunu açıklayan Öztiryaki, “İkisi de olabilir. Yatırımı harekete geçirmek kolay değil. Katmadeğer de zor ama yıllardır bir algı yaratıldı diye düşünüyorum. Bunu destekleyen işler yapmalıyız” ifadelerini kullanıyor.

Girişim Evleri’nin sayısı artmalı

Dünyadaki iş yapış şekillerinin değiştiğini de belirtiyor Öztiryaki. Bu nedenle gençleri harekete geçirerek onların da ihracatçı olmasını sağlamak gerektiğinin altını çizen Öztiryaki, bugün için Türkiye’nin 10 ilinde bulunan Girişim Evleri’nin sayısının artması gerektiğini kaydetti. Türkiye’de her bölgenin kendine has madenleri ve üretimleri olduğunu ifade eden Öztiryaki, bu ürünlerden üretimi hareketlendirerek, marka yaratılabileceğini belirtiyor. Gaziantep’teki bakırcıları Almanya’da bir fuara götürdüklerini hatırlatan Öztiryaki, oraya gidenlerin ufak tefek ihracat yapmaya başladıklarını söylüyor.

Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin yüzde 50’sini ihraç etmesi gerektiğini vurgulayan Öztiryaki, şöyle devam ediyor: “Bu döviz dengesini destekler. Türkiye ihracat kadar ithalat ile de anılır hale geldi. Mikro ölçekte gözden geçirip, ara mamül üretmemiz lazım. Bunların üretilebilenleri var ama belki standartları belki kalitesi yetmiyor. Bunları artırmamız lazım. Ara mamül ithalatını 172 milyar dolardan aşağı çekmemiz lazım. Bunların yatırıma dönüşmesi için gerekli teşviklerin çıkmasını sağlayabiliriz. Bu üretimimize süreklilik de getirir. Gİ- TES yapıldı ama yürümedi. Belki bu projeyi de takviye edebiliriz.”

Öztiryaki, yeni cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında da görüşlerini açıkladı. Bakanlıkların birleştirilmesinin ardından işlerin daha kısa yoldan çözülebileceğini savunan Öztiryaki, bürokrasinin de azalacağı kanaatinde. Birleşmelerden bir sinerjinin ortaya çıkması gerektiğini kaydeden Öztiryaki, “Bakanlıklar altında ofisler de olacak. Burada sektörlerden insanlar olursa daha doğru yol alınması lazım. Bakanlıklar arası eş güdüm nasıl olacaksa STK’lar arası da sağlanmalı” diyor.

27 kişilik sektör konseyi 30 Haziran'da belirlenecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 30 Haziran Cumartesi günü yeni başkanın yanında yönetim kurulunda yer alabilecek 27 kişilik sektör konseyini de seçecek. Yeni başkan da bu 27 kişilik sektör konseyi içinde 13’ü yönetim kurulu üyesi 3’ü ise denetim kurulu üyesi olmak üzere 16 kişilik ekibini belirleyecek. Sektör konseyine şu anda sektör kurullarına seçilmiş isimler aday olabiliyor. Sektör kurullarında yer alan Melisa Tokgöz ve Didem Elmas aday olup sektör konseyine seçilmeleri halinde yeni dönemde TİM yönetiminde yer alabilirler. Yönetime girme ihtimali olan kadınlardan Melisa Tokgöz İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin yeni başkanı. Sektör kurulunda 6 yıldır başkan olan Tokgöz, Meyve Sebze Mamulleri Sektör Konseyi’ne aday olacak. Kendisine rakip çıkma ihtimalinin olduğunu kaydeden Tokgöz, kadın yöneticilerin TİM yönetiminde olması ile vizyon değişikliği yaşanacağını ifade etti. Kadınların olaylara yaklaşımının daha farklı olduğunu kaydeden Tokgöz, bütün sektörlerde kadın yönetici sayısının artması gerektiğini vurguladı. Tokgöz, Mehmet Büyükekşi’nin desteğiyle TİM’e bağlı ihracatçı birliklerinde kadın sayısının arttığına dikkat çekerek, Büyükekşi’ye teşekkür etti. Didem Elmas ise İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi. Bu dönem sektör kurulu başkan yardımcısı da olan Elmas, Tokgöz ile birlikte sektör kuruluna seçilen 2 kadından biri. Didem Elmas’ın sektör kuruluna aday olup olmayacağı henüz net değil. TİM bünyesinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiğini söyleyen Elmas, birliklerde hala kadın sayısının az olduğunu vurguladı. Sektör kurullarında yer alan Tokgöz ve Elmas için tek seçenek TİM Yönetimi değil. Denetim Kurulu üyesi olarak da görev alabilecek kadın yöneticiler için sadece sektör konseyinde olmalarının dahi gelecek dönem için umut verici olacağı ifade ediliyor.