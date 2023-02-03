Sosyal Güvenlik Kurumu'nun listesi! İşte yıpranma payı ile emekli olunabilecek meslekler

Sosyal Güvenlik Kurumu, belirlediği birtakım mesleklere erken emeklilik hakkı tanıyor. SGK aracılığıyla kamuoyuna aktarılan bilgilere göre bazı meslek gruplarında çalışanlar 46-50 yaş aralığında emekliye ayrılabiliyor. Yıpranma hakkı olarak bilinen uygulama, çalışanların erken emekli olmasına olanak tanıyor. İşte bu haktan yararlanabilen meslek grupları ve yerine getirilmesi gereken şartlar!

Erken Emeklilik İçin Şartlar Belli Oldu

Erken emekli olunabilen birçok meslek grubu bulunuyor. Ağır işlerde çalışanlar her yıl için emekliliklerine 60 ila 90 gün eklerken bazı meslekler ise 180 gün ekstra yıpranma hakkı kazanıyor. Bu tarz iş kollarında çalışan ve erken yaşta emekli olmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken bazı koşullar bulunuyor. Bunlardan en önemlisi, istenen prim gün sayısını doldurmak. Süreyi dolduramayanlar bu kapsam içerisine dâhil edilmiyor. Yıpranma hakkı erken emekli olabilmek için prim gün sayısı; maden işçilerinin 1800, diğer iş kollarında çalışanların ise 3600 gün fiili hizmet süresine tekabül ediyor.

Hangi Meslek Grupları Yıpranma Payıyla Erken Emeklilik Hakkından Yararlanabiliyor?

Mesleklerin çeşidine göre yıpranma hakkı süresi değişiklik gösteriyor. Bazı meslek grupları bu haktan yılda 180 gün faydalanabilirken bazıları da 60 ila 90 gün arasında yararlanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun açıkladığı meslekler ise şöyle:

180 Gün Faydalananlar:

- Madencilik ve yeraltı işleri.

90 Gün Faydalananlar:

- Cıva üretimi işleri,

- Asit imalatı yapan atölye ve fabrikalar,

- Sahil Güvenlik Komutanlığı,

- Emniyet, polis ve MİT mensupları,

- TBMM yasama organı üyeleri,

- Radyoaktif işlerde çalışanlar,

- Türk Silahlı Kuvvetleri,

- Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar,

- Ceza İnfaz Kurumu personelleri,

- Basın ve gazetecilik işlerinde görev yapanlar,

- TRT’de haber hizmetinde görevli olanlar,

- Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar.

60-90 Gün Faydalananlar:

- Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar,

- Su altında çalışmayı gerektiren işlerde görev yapanlar.

60 Gün Faydalananlar:

- Alüminyum, kok, döküm ve çimento fabrikaları işçileri,

- Hemşireler,

- Ebeler,

- Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar,

- Termik santrallerde görev yapanlar,

- İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde görevli olanlar,

- İhtiyat pilotları,

- Diş doktoru,

- Hasta bakıcı hemşireler,

- Toplum sağlığı teknisyenleri,

- Eczacılar,

- Doktorlar.