Sosyal yardım skandalı: Kontrol etmeden 1.8 milyon kişiye ödeme yaptılar

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İngiltere'de sosyal yardım sistemine ilişkin inceleme, hastalık ve sağlık sorunları nedeniyle ödeme alan milyonlarca kişinin yeniden değerlendirme süreçlerinde ciddi gecikmeler yaşandığını ortaya koydu. The Times'ın Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı (DWP) kayıtlarına dayandırdığı araştırmaya göre, yeniden değerlendirilmesi gereken hak sahiplerinin üçte ikisinden fazlası henüz kontrolden geçirilmedi.

Denetimlerdeki gecikmeler nedeniyle, yardım alma koşullarını karşılamaya devam edip etmediği yeniden incelenmeyen kişilere her yıl milyarlarca sterlin ödeniyor. Ancak bu kişilerden kaçının artık yardım alma hakkını kaybetmiş olabileceği bilinmiyor.

2,5 milyon kişiden 1,8 milyonu kontrol edilmeyi bekliyor

İngiltere'de düşük gelirli veya işsiz kişilerin günlük yaşam ve kira giderlerini karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla uygulanan Universal Credit (Evrensel Kredi) sistemi kapsamında yaklaşık 3,9 milyon kişi sağlık sorunlarına bağlı destek alıyor.

Bu kişilerden yaklaşık 2,8 milyonu, aylık 430 sterline kadar çıkabilen yüksek tutarlı sağlık yardımından yararlanıyor.

Sağlık durumlarında iyileşme ihtimali bulunduğu için yeniden değerlendirilmesi gerekenlerin sayısı 2,5 milyonu aşıyor. Ancak bunların 1,8 milyonu hâlâ kontrol edilmeyi bekliyor.

Sistemde hak sahiplerine genellikle altı ay ile üç yıl arasında değişen bir değerlendirme süresi belirleniyor. Bu sürenin sonunda sağlık durumlarının yeniden incelenmesi gerekiyor.

Bir kişi 16 yıldır yeniden değerlendirilmedi

The Times'ın ulaştığı Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı kayıtları, denetimlerdeki gecikmenin boyutunu ortaya koydu.

Yeniden değerlendirme için ortalama bekleme süresi iki yılı aşarken, bir kişinin tam 16 yıldır kontrol edilmeyi beklediği belirlendi.

Gazetenin aktardığına göre, sağlık yardımlarına ilişkin yeniden değerlendirmeler pandemi dönemindeki kapanmalar sırasında durduruldu ve daha sonra hiçbir zaman tam kapasiteyle yeniden başlatılamadı.

Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı ise yeni başvurulardaki artış nedeniyle denetimleri gerçekleştirme kapasitesinin sınırlı kaldığını açıkladı.

Sosyal yardım harcamaları 334 milyar sterline ulaştı

İngiltere'de sosyal yardım sisteminin yıllık maliyeti 334 milyar sterline yükseldi.

Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı verilerine göre, Universal Credit ve Personal Independence Payment (PIP) gibi sağlık ve engellilikle bağlantılı yardımlara yönelik başvuru sayısı 7,6 milyonla rekor seviyeye ulaştı.

Bunun 4,1 milyonunu PIP başvuruları oluşturuyor. Bu rakam, söz konusu yardım programında bugüne kadar kaydedilen en yüksek düzey olarak açıklandı.

Universal Credit'in sağlık bileşeninden yararlananların sayısı ise yalnızca 12 ayda yüzde 23 arttı. Yaklaşık 2,9 milyon olan sayı 3,5 milyona yükseldi.

Sağlık yardımlarının maliyeti 75,77 milyar sterline çıkabilir

İngiltere'de sağlık sorunları nedeniyle yapılan sosyal yardım ödemelerinin bütçe üzerindeki yükü de büyüyor.

PIP ve Universal Credit kapsamında sağlanan sağlık desteklerinin toplam maliyeti, 2019-2020 mali yılında 15,71 milyar sterlin düzeyindeydi. Bu tutar 2026 yılında 53,02 milyar sterline yükseldi.

Projeksiyonlara göre harcamaların 2030-2031 mali yılında 75,77 milyar sterline ulaşması bekleniyor.

Böylece iki yardım programının sağlık desteklerine yönelik toplam harcamalarının yaklaşık 11 yılda 4,8 katına çıkacağı öngörülüyor.

2030 yılına kadar 4 milyon kişinin yardım alması bekleniyor

Çalışma ve Emeklilik Bakanlığının tahminlerine göre, 2030 yılına gelindiğinde çalışma çağındaki 4 milyon yetişkin hastalık nedeniyle sosyal yardım alacak.

Bu rakam, pandemi başlangıcına kıyasla yüzde 60'lık artış anlamına geliyor.

Bakanlık, 2025 yılı bütçesi kapsamında 2030'a kadar 122 bin ek yeniden değerlendirme gerçekleştirme taahhüdünde bulundu.

Ancak yeniden değerlendirme bekleyen 1,8 milyon kişi dikkate alındığında, denetim sistemindeki birikmiş iş yükünün büyüklüğü dikkat çekiyor.

Bakan McFadden: Sorunlar yıllar içinde oluştu

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Pat McFadden, The Times'a yaptığı açıklamada sosyal yardım sistemindeki sorunların yıllar içinde oluştuğunu söyledi.

McFadden, insanların daha dolu bir yaşam sürmelerine yardımcı olmanın ve eğitimde, istihdamda veya mesleki eğitimde bulunmayan gençlerin sayısını azaltmanın uzun vadeli düşünmeyi gerektirdiğini belirtti. Bakan, sorunların hızlı çözümlerle giderilemeyeceğini vurguladı.

Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı sözcüsü de çalışma kapasitesi değerlendirmelerinde reform yapılması gerektiğini kabul ettiklerini açıkladı.

Bakanlığa göre yüz yüze gerçekleştirilen değerlendirmelerin oranı son iki yılda neredeyse iki katına çıktı.

Sözcü, yeni başvuru yapanlara ve koşullarında değişiklik olduğunu bildiren kişilere yönelik değerlendirmelere öncelik verdiklerini ifade etti.

200 bin aile ortalama ücretli çalışanlardan daha fazla yardım alıyor

İngiltere'de sosyal yardım harcamalarına yönelik tartışmalar, çalışanların gelirleriyle yardım ödemeleri arasındaki karşılaştırmalar üzerinden de sürüyor.

Hükümetin sosyal yardım politikasını eleştirenlere göre yaklaşık 200 bin aile, yıllık ortalama 39 bin sterlin kazanan çalışanlardan daha yüksek tutarda sosyal yardım alıyor.

The Sun'ın aktardığı verilere göre, 16 ve 17 yaş grubunda Universal Credit ve PIP başvurularının en yüksek olduğu yer Birmingham.

Birmingham'da bu yaş grubundaki toplam başvuru sayısı 1.993 olarak kaydedildi. Kentin ardından 1.286 başvuruyla Leeds ve 1.212 başvuruyla Sheffield geliyor.

Savunma harcamaları için sosyal yardımlarda kesinti yapılacak mı?

İngiltere'de sosyal yardım harcamalarının azaltılması, savunma bütçesine daha fazla kaynak ayrılması tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Ekim ayı bütçesinde sosyal yardım ödemelerinin düşürülmesinin savunma harcamaları için kaynak yaratabileceği değerlendiriliyor.

Ancak İngiltere Başbakanı, sosyal yardımlarda bu amaçla kesintiye gidilmesi seçeneğini reddetti.

Başbakan, daha önce yaptığı açıklamada ulusal güvenliğin sosyal güvenlik pahasına sağlanamayacağını ifade etmişti.

Sosyal yardım sistemindeki denetim eksiklikleri, artan başvuru sayıları ve yükselen bütçe maliyeti, İngiltere'nin önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalacağı temel kamu harcaması sorunları arasında yer alıyor.